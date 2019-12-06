Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ДЕК, 15:28 МСК
USD (ЦБ)    63,7185
EUR (ЦБ)    70,7594

06 ДЕК, 15:28 МСК
USD (ЦБ)    63,7185
EUR (ЦБ)    70,7594
﻿

Зачистка закончена? ЦБ РФ заявил об окончательном оздоровления российской банковской системы

6 Декабря 2019 108 0 Экономика
Зачистка закончена? ЦБ РФ заявил об окончательном оздоровления российской банковской системы

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что масштабная работа по отзыву лицензий у нежизнеспособных банков, которая началась в 2013 году, сегодня находится в завершающей стадии, а банковская система обрела устойчивость. Эксперты говорят о рисках снижения конкуренции в банковском секторе и подсчитывают, во что обошлась государству банковская «зачистка».

Проблема перезрела

О необходимости оздоровления банковской  системы России, которая сформировалась «в лихие 90-е», говорили еще в начале «нулевых». 

Аналитики напоминают, что в начале 90-х годов для того чтобы открыть банк, достаточно было иметь небольшое помещение и компьютер, указать на бумаге какие-то цифры уставного  капитала и легко получить лицензию. Многие банки были открыты без необходимых материальных ресурсов и в дальнейшем многие банкиры-предприниматели собранные у населения деньги могли запросто  направлять на кредитование собственного бизнеса, не особо задумываясь, чем  они залатают финансовую дыру в банке.

Некоторое время высокий уровень инфляции и экономический рост позволяли «закрывать глаза» проблемы отдельных банков. Но мировой финансовый кризис 2009-го поставили российские власти перед необходимостью решать эту проблему.

Но фактически работа началась в 2013 году с приходом на пост главы Центробанка РФ экс-министра экономического развития  России Эльвиры Набиуллиной. Планировалось все  завершить  до середины 2017-го, но процесс затянулся - масштабы беды оказались гораздо больше, чем можно  было предположить, плюс сказалась  кризисная ситуация в экономике в 2014-2015 годах.

Так что регулятор до сих пор ведет «банковскую зачистку» по трем направлениям.

У одних  банков, нарушивших требования, лицензии отзываются. У других, осознавших, что у них нет шансов на выживание и решивших самоликвидироваться, лицензии аннулируются. Третьи добровольно-принудительно идут на слияние с более крупными банками, чтоб «не пропасть поодиночке.

Хроника «зачистки»

Поэтому при анализе сведений об оздоровлении банковской системы, озвученные в СМИ данные у аналитиков разнятся. Но если брать по максимуму, то  картина выглядит следующим образом.

В 2014 году прекратили свое существование 86 кредитных организаций, в 2015 году - 93. То есть с рынка ушли соответственно 9 и 11 процентов банков.

Пик «зачистки» пришелся на 2016 год. Лицензий на осуществление банковской деятельности лишились 97 банков и небанковских кредитных организаций - 13,2% от их общего числа на начало года.

Это был рекордный показатель с 1999 года, когда лицензии были отозваны у двух сотен банков.

Потом наступило некоторое затишье – всего полсотни ликвидированных банков за 2017 год, хотя были среди них и весьма немаленькие.

В 2018 году лицензий лишились 57 российских банков, то есть 11% имевшихся на тот период. ЦБ РФ по-крупному «зачищал остатки». Кандидаты на вылет из ТОП-100 по размеру активов к этому времени уже закончились .

Но четыре ликвидированных в 2018 году кредитных организаций  входили в ТОП-100 по объёму вкладов населения (АктивКапитал Банк, «Советский», Газбанк, МБСП).

В основном лицензии были отозваны у банков из второй и третьей сотен: 37 организаций входили в ТОП-300 по вкладам, 29 - в ТОП-300 по активам.

При этом впервые за пять лет «чистки» у региональных банков  было отозвано больше лицензий, чем у столичных. В 30 из 57 закрытых банках головной офис находился за пределами Москвы.

В прошлые годы региональная доля «банковской зачистки» была существенно ниже: в 2014 году 41%, в 2015-м - 32%, в 2016-м - 31%, в 2017-м - 38%   и только в 2018 году превысила 52%.

На начало 2019 года на российском  рынке осталось 484 действующих банка, а на 1 ноября 2019 года, по данным ЦБ РФ, - 414 банков.

Набиуллина уточнила, что ЦБ в 2019 году отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков России.Только за ноябрь  были  отозваны лицензии у пяти банков, аннулированы – у одного, а еще три небольших банка были поглощены более крупными.

Получается, что к декабрю на всю Россию осталось 405 банков.

И это впечатляющий  результат, если  учесть, что 10 лет назад, к 1 января 2010 года в России работало 1007 банков, а к началу «большой зачистки», к 1 января 2013 года - 897.

Цена вопроса

Еще весной этого года, выступая в Госдуме РФ с ежегодным отчетом о работе Центробанка России, Эльвира  Набиуллина заявила, что в 2018 году фактически завершена санация трех крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского банка.

«С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — подчеркнула руководитель ЦБ РФ

По словам Набиуллиной этот процесс оздоровления был довольно болезненным. Так, в частности, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов убытки ЦБ по итогам 2018 года составили 434,6 млрд рублей.

«Убытки на балансе Центробанка  — это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в ликвидированных банках . Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке», — отметила Набиуллина.

Напомним, что ФКБС работает с 2017 года, тогда были санированы «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Центробанк с середины 2017-го по 2019 год выделил фонду на санацию кредитных организаций 2,3 трлн рублей.

Взыскания и продажи

Сегодня Банк России взыскивает через суд с бывших владельцев санируемых банков примерно 530 млрд руб.

Ранее зампред ЦБ РФ  Василий Поздышев оценил потери регулятора от санации банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб.

По его словам точно  оценить  потери можно  будет после того как закончатся разбирательства с бывшими акционерами банков, от которых регулятор требует компенсаций убытков.

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в августе заявил в СМИ, что бывшие собственники санированных банков вернули за 2018 год и первую половину 2019-го почти 300 млрд рублей.

Но все убытки взыскать вряд ли получится, поскольку  при их расчете приходится следовать формуле в законе о банкротстве.

Впрочем, основную часть потраченных на оздоровление банковской системы средств ЦБ РФ намерен вернуть не за счет бывших банкиров, а через продажу санируемых банков и работу с непрофильными активами.

При этом по словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ не собирается держаться за санируемые банки и готовит их  к продаже.

Определенный срок продажи устанавливать не будут, чтобы  инвесторы не смогли сбить цену в последний момент, а приватизация не превратилась в «разбазаривание».

Огосударствление финансов?

Сегодня эксперты анализируют последствия и результаты  оздоровления банковской системы  России.

Отзыв лицензий небольших и средних банков, а также их слияние с санаторами, усилили позиции крупнейших банков  страны на финансовом рынке.

Удельный вес активов пяти ведущих российских банков увеличился с 55,8%  в 2017 году  до 60,4% к концу 2018-го.

Совокупные активы российских банков по итогам 2018 года  выросли на 10,4% и превысили 94 трлн рублей. Это , конечно выше, чем в 2017 году, когда рост составлял 6,4%.

Но рекорд 2014 года с ростом на 35,2% пока остается недостижимым.

При этом увеличивается доля на рынке государственных и квазигосударственных банков. Она уже достигла 66%. К тому  же объем  вкладов физических лиц в финансовых учреждениях с госучастием за год вырос с 63% до 72%.

Как  отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сложилась ситуация, в которой банки с госучастием имеют ряд безусловных преимуществ, в том числе возможность привлечения лучших клиентов, доступ к бюджетным средствам и более дешевому фондированию.

Риск  снижения  конкуренции  слишком велик в условиях, когда 70 процентов активов принадлежат банкам с государственным участием и около 80 процентов этих активов приходится на 20 крупнейших банков, а между остальными пятью сотнями  банков распределено  лишь 20 процентов.

Эксперты отмечают, что необходимо создавать регуляторную среду для развития справедливой конкуренции на финансовом рынке. И за оставшимися финансовыми организациями  нужно устанавливать эффективный надзор.

 

 

Наталья Мамон
Наталья Мамон

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов

«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов
Экономика

Три способа украсть ваши деньги с карты. Что Сбербанк рассказал о мошенничестве

Три способа украсть ваши деньги с карты. Что Сбербанк рассказал о мошенничестве
Экономика

США ввели санкции против России за «худшие хакерские атаки». Кто их совершил?

США ввели санкции против России за «худшие хакерские атаки». Кто их совершил?
События и факты

Спрос на новостройки. Как реформа долевого строительства изменила рынок недвижимости в России?

Спрос на новостройки. Как реформа долевого строительства изменила рынок недвижимости в России?
Экономика

Узнай, страна

В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике

В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике

В Томской области начнут строить энергоблок опытно-демонстрационного ядерного комплекса за ₽ 26 млрд

В Томской области начнут строить энергоблок опытно-демонстрационного ядерного комплекса за ₽ 26 млрд

В Подмосковье создали животноводческий мегакомплекс молочного направления за 3,9 млрд рублей

В Подмосковье создали животноводческий мегакомплекс молочного направления за 3,9 млрд рублей

В Северной Осетии на создание горно-рекреационного комплекса «Мамисон» направят 15,6 млрд рублей

В Северной Осетии на создание горно-рекреационного комплекса «Мамисон» направят 15,6 млрд рублей

Новости дня

15:05 Топурия прокомментировала заявление Паулса о "навязчивости" российской публики Топурия прокомментировала заявление Паулса о "навязчивости" российской публики
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:32 Композитор Раймонд Паулс назвал россиян "навязчивыми" Композитор Раймонд Паулс назвал россиян "навязчивыми"
13:56 Посольство России в Сингапуре прокомментировало арест судна "Севастополь" Посольство России в Сингапуре прокомментировало арест судна "Севастополь"
13:06 В Совфеде предлагают создать общую систему оплаты труда учителей В Совфеде предлагают создать общую систему оплаты труда учителей
11:44 Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку
10:26 Гисметео: в новогоднюю ночь Москву ждет мороз -34°C Гисметео: в новогоднюю ночь Москву ждет мороз -34°C
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:33 В Сингапуре арестован российский корабль, попавший под санкций США В Сингапуре арестован российский корабль, попавший под санкций США

Узнай, страна!

14:38 В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter