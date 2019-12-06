Зачистка закончена? ЦБ РФ заявил об окончательном оздоровления российской банковской системы

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что масштабная работа по отзыву лицензий у нежизнеспособных банков, которая началась в 2013 году, сегодня находится в завершающей стадии, а банковская система обрела устойчивость. Эксперты говорят о рисках снижения конкуренции в банковском секторе и подсчитывают, во что обошлась государству банковская «зачистка».

Проблема перезрела

О необходимости оздоровления банковской системы России, которая сформировалась «в лихие 90-е», говорили еще в начале «нулевых».

Аналитики напоминают, что в начале 90-х годов для того чтобы открыть банк, достаточно было иметь небольшое помещение и компьютер, указать на бумаге какие-то цифры уставного капитала и легко получить лицензию. Многие банки были открыты без необходимых материальных ресурсов и в дальнейшем многие банкиры-предприниматели собранные у населения деньги могли запросто направлять на кредитование собственного бизнеса, не особо задумываясь, чем они залатают финансовую дыру в банке.

Некоторое время высокий уровень инфляции и экономический рост позволяли «закрывать глаза» проблемы отдельных банков. Но мировой финансовый кризис 2009-го поставили российские власти перед необходимостью решать эту проблему.

Но фактически работа началась в 2013 году с приходом на пост главы Центробанка РФ экс-министра экономического развития России Эльвиры Набиуллиной. Планировалось все завершить до середины 2017-го, но процесс затянулся - масштабы беды оказались гораздо больше, чем можно было предположить, плюс сказалась кризисная ситуация в экономике в 2014-2015 годах.

Так что регулятор до сих пор ведет «банковскую зачистку» по трем направлениям.

У одних банков, нарушивших требования, лицензии отзываются. У других, осознавших, что у них нет шансов на выживание и решивших самоликвидироваться, лицензии аннулируются. Третьи добровольно-принудительно идут на слияние с более крупными банками, чтоб «не пропасть поодиночке.

Хроника «зачистки»

Поэтому при анализе сведений об оздоровлении банковской системы, озвученные в СМИ данные у аналитиков разнятся. Но если брать по максимуму, то картина выглядит следующим образом.

В 2014 году прекратили свое существование 86 кредитных организаций, в 2015 году - 93. То есть с рынка ушли соответственно 9 и 11 процентов банков.

Пик «зачистки» пришелся на 2016 год. Лицензий на осуществление банковской деятельности лишились 97 банков и небанковских кредитных организаций - 13,2% от их общего числа на начало года.

Это был рекордный показатель с 1999 года, когда лицензии были отозваны у двух сотен банков.

Потом наступило некоторое затишье – всего полсотни ликвидированных банков за 2017 год, хотя были среди них и весьма немаленькие.

В 2018 году лицензий лишились 57 российских банков, то есть 11% имевшихся на тот период. ЦБ РФ по-крупному «зачищал остатки». Кандидаты на вылет из ТОП-100 по размеру активов к этому времени уже закончились .

Но четыре ликвидированных в 2018 году кредитных организаций входили в ТОП-100 по объёму вкладов населения (АктивКапитал Банк, «Советский», Газбанк, МБСП).

В основном лицензии были отозваны у банков из второй и третьей сотен: 37 организаций входили в ТОП-300 по вкладам, 29 - в ТОП-300 по активам.

При этом впервые за пять лет «чистки» у региональных банков было отозвано больше лицензий, чем у столичных. В 30 из 57 закрытых банках головной офис находился за пределами Москвы.

В прошлые годы региональная доля «банковской зачистки» была существенно ниже: в 2014 году 41%, в 2015-м - 32%, в 2016-м - 31%, в 2017-м - 38% и только в 2018 году превысила 52%.

На начало 2019 года на российском рынке осталось 484 действующих банка, а на 1 ноября 2019 года, по данным ЦБ РФ, - 414 банков.

Набиуллина уточнила, что ЦБ в 2019 году отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков России.Только за ноябрь были отозваны лицензии у пяти банков, аннулированы – у одного, а еще три небольших банка были поглощены более крупными.

Получается, что к декабрю на всю Россию осталось 405 банков.

И это впечатляющий результат, если учесть, что 10 лет назад, к 1 января 2010 года в России работало 1007 банков, а к началу «большой зачистки», к 1 января 2013 года - 897.

Цена вопроса

Еще весной этого года, выступая в Госдуме РФ с ежегодным отчетом о работе Центробанка России, Эльвира Набиуллина заявила, что в 2018 году фактически завершена санация трех крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского банка.

«С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — подчеркнула руководитель ЦБ РФ

По словам Набиуллиной этот процесс оздоровления был довольно болезненным. Так, в частности, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов убытки ЦБ по итогам 2018 года составили 434,6 млрд рублей.

«Убытки на балансе Центробанка — это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в ликвидированных банках . Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке», — отметила Набиуллина.

Напомним, что ФКБС работает с 2017 года, тогда были санированы «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Центробанк с середины 2017-го по 2019 год выделил фонду на санацию кредитных организаций 2,3 трлн рублей.

Взыскания и продажи

Сегодня Банк России взыскивает через суд с бывших владельцев санируемых банков примерно 530 млрд руб.

Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев оценил потери регулятора от санации банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб.

По его словам точно оценить потери можно будет после того как закончатся разбирательства с бывшими акционерами банков, от которых регулятор требует компенсаций убытков.

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в августе заявил в СМИ, что бывшие собственники санированных банков вернули за 2018 год и первую половину 2019-го почти 300 млрд рублей.

Но все убытки взыскать вряд ли получится, поскольку при их расчете приходится следовать формуле в законе о банкротстве.

Впрочем, основную часть потраченных на оздоровление банковской системы средств ЦБ РФ намерен вернуть не за счет бывших банкиров, а через продажу санируемых банков и работу с непрофильными активами.

При этом по словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ не собирается держаться за санируемые банки и готовит их к продаже.

Определенный срок продажи устанавливать не будут, чтобы инвесторы не смогли сбить цену в последний момент, а приватизация не превратилась в «разбазаривание».

Огосударствление финансов?

Сегодня эксперты анализируют последствия и результаты оздоровления банковской системы России.

Отзыв лицензий небольших и средних банков, а также их слияние с санаторами, усилили позиции крупнейших банков страны на финансовом рынке.

Удельный вес активов пяти ведущих российских банков увеличился с 55,8% в 2017 году до 60,4% к концу 2018-го.

Совокупные активы российских банков по итогам 2018 года выросли на 10,4% и превысили 94 трлн рублей. Это , конечно выше, чем в 2017 году, когда рост составлял 6,4%.

Но рекорд 2014 года с ростом на 35,2% пока остается недостижимым.

При этом увеличивается доля на рынке государственных и квазигосударственных банков. Она уже достигла 66%. К тому же объем вкладов физических лиц в финансовых учреждениях с госучастием за год вырос с 63% до 72%.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сложилась ситуация, в которой банки с госучастием имеют ряд безусловных преимуществ, в том числе возможность привлечения лучших клиентов, доступ к бюджетным средствам и более дешевому фондированию.

Риск снижения конкуренции слишком велик в условиях, когда 70 процентов активов принадлежат банкам с государственным участием и около 80 процентов этих активов приходится на 20 крупнейших банков, а между остальными пятью сотнями банков распределено лишь 20 процентов.

Эксперты отмечают, что необходимо создавать регуляторную среду для развития справедливой конкуренции на финансовом рынке. И за оставшимися финансовыми организациями нужно устанавливать эффективный надзор.