Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области
В Пензенской области начала работу вторая очередь нового молочного комплекса замкнутого цикла. Открытая линия вмещает 5200 голов дойного стада, имеет несколько коровников и телятников, автоматическое оборудование для надоя молока и выкорма телят, резервуары для хранения молока и специальную площадку для отгрузки продукции.
Также строители завершили все работы по обустройству инфраструктуры комплекса: достроили специальное помещение для техники, завершили ремонт административного здания, оборудовали водозаборный узел, возвели склады для переработки навоза и производства подстилки, привели в нормативный вид территорию комплекса и прилегающие дороги. Завершили строительство склада для хранения кормов и шротов и 14 силосно-сенажных траншей, которые работники комплекса заполнили кормами.
Общий объем инвестиций в проект составил порядка 4,5 млрд рублей, а его финансовым партнером выступил «Россельхозбанк». По данным правительства Пензенской области комплекс включает 4 200 дойных коров, 2 000 нетелей и 2 020 телок, а суточный валовый надой комплекса превышает 140 т молока.
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