Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области



В Пензенской области начала работу вторая очередь нового молочного комплекса замкнутого цикла. Открытая линия вмещает 5200 голов дойного стада, имеет несколько коровников и телятников, автоматическое оборудование для надоя молока и выкорма телят, резервуары для хранения молока и специальную площадку для отгрузки продукции.

Один из крупнейших производителей молока высшего сорта в России, «Русская молочная компания» (дочерняя компания Olam International, Сингапур), на этой неделе расширил производство своей продукции. На новом молочном комплексе замкнутого цикла, открытом в 2019 году, появилась вторая линия производства, которая включает 5200 голов дойного стада. Также введены в эксплуатацию коровники для дойных коров и раннего сухостоя, несколько телятников, доильный цех, молочный зал с резервуарами для хранения молока объемом в 300 т и зона отгрузки продукции в молоковозы. Комплекс оснащен автоматическим оборудованием для выпойки телят, доильными системами и другим необходимым производственным оборудованием.

Также строители завершили все работы по обустройству инфраструктуры комплекса: достроили специальное помещение для техники, завершили ремонт административного здания, оборудовали водозаборный узел, возвели склады для переработки навоза и производства подстилки, привели в нормативный вид территорию комплекса и прилегающие дороги. Завершили строительство склада для хранения кормов и шротов и 14 силосно-сенажных траншей, которые работники комплекса заполнили кормами.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 4,5 млрд рублей, а его финансовым партнером выступил «Россельхозбанк». По данным правительства Пензенской области комплекс включает 4 200 дойных коров, 2 000 нетелей и 2 020 телок, а суточный валовый надой комплекса превышает 140 т молока.