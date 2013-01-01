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Предпринимателям выйти из тени! Частные мини-отели Крыма хотят легализовать

Авг 5
Москва Центральный федеральный округ
Предпринимателям выйти из тени! Частные мини-отели Крыма хотят легализовать


На полуострове обнаружилось девять тысяч нелегальных гостевых домов, которые были построены на участках под индивидуальное жилье. Однако так называемые нелегальные предприниматели сдают их туристам в курортный сезон.

Региональные власти планируют до конца года представить законопроект, который легализует частные объекты и узаконивает определение «гостевой дом». Однако сами представители рынка считают, что успеха этой идее не будет, учитывая и тот факт, что ее не обсуждали с бизнесом.

«Я за то, чтобы люди зарабатывали таким способом, но с точки зрения безопасности надо, чтобы все это было в легальном поле», — пояснил вчера свою позицию во время заседания совета министров республики глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что такое жилье должно носить статус «гостевых домом». Также, по его словам, важно соблюдать соответствие цены и качества услуг.

«Если отельеры будут пытаться за два месяца заработать на два года вперед, в следующем сезоне мы лишимся части наших преданных отдыхающих», — заявил Аксенов. Добавив, что до конца года в Крыму объекты размещения проверяться не будут.

В разговоре с «Коммерсантом» представители Министерства курортов и туризма Крыма отметили, что вопрос легализации мини-отелей уже находится в стадии проработки. В частности, планируется представить новый список всех малых средств размещения, функционирующих в том числе и на землях ИЖС. В ближайшее время планируется представить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство.

Но не все так ровно, как может показаться на первый взгляд. По словам председателя общественной организации «Курортный Крым» Александра Бурдонова, есть сомнения относительно того, что у чиновников получится все сделать в срок. Кроме этого, есть вопросы к тому, что к разработке поправок не привлекались представители отрасли и общественники, занятые в этой сфере.

Бурдонов подчеркивает, что частники не выйдут из тени, особенно, если для них это станет невыгодным и сложным процессом.

«В законодательстве есть множество лазеек, которые позволят частникам и дальше работать по старой схеме. Переименуют «гостевые дома» в «гостевые дворы» и спокойно продолжат принимать отдыхающих»,— заключил собеседник издания.


 
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