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В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

Июл 21
Ульяновская область Приволжский федеральный округ
В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники


Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали на «МАКС-2021» Правительство и Корпорация развития Ульяновской области, компания «Авиакапитал-Сервис» - дочернее предприятие Госкорпорации «Ростех».

«Авиакапитал-Сервис» специализируется на лизинге, обеспечивая взаимодействие производителей и потребителей, организуя приобретение и сбыт гражданской авиатехники и оборудования. Стремление этой компании работать в регионе, где сегодня стабильно развивается целый авиационный кластер, вполне закономерно.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ульяновской области, в регионе работает ряд предприятий авиационного комплекса, создана особая экономическая зона портового типа, специализирующаяся на грузовой логистике и реализации проектов в области производства, техобслуживания и ремонта авиационной техники.

Именно эти факторы – развитая инфраструктура, специальные налоговые и таможенные режимы, преференции для инвесторов – по мнению руководства «Авиакапитал-Сервис» обеспечат быстрый и успешный старт проекта, привлекательные финансовые условия для эксплуатантов, производителей и сервисных компаний.

На старте будет сформирован парк авиатехники, общая стоимость которой  составляет почти 4 млрд рублей. С самого начала в парке лизинговой компании будет представлена десятка вертолетов, в том числе Ми-38, Ми-8, Ансат. В дальнейшем парк пополнится новейшими самолетами Sukhoi Superjet 100, МС-21-300, Ил-114-300.

Кроме того, планируется создание в Ульяновской области  центра кастомизации ОАК. Это упростить логистику поставок, обеспечить ещё более привлекательные условия сотрудничества для всех заинтересованных сторон.

 



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