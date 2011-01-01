В столице Северной Осетии открыли после реконструкции Национальный театр оперы и балета



Филиал Мариинского театра во Владикавказе вновь распахнул двери для зрителей в дни XХ Московского Пасхального фестиваля, а в церемонии открытия принял участие художественный руководитель «Мариинки», уроженец Северной Осетии, знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Здание построенного еще в 1958 году Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии-Алании является памятником архитектуры федерального значения и давно стало одной из достопримечательностей Владикавказа.

Фасад театра ранее был отремонтирован, но его внутренние помещения в последние годы находились в плачевном состоянии. Особую тревогу властей и руководства вызывал высокий износ инженерных сетей и систем противопожарной безопасности.

В 2017 году Национальный театр Северной Осетии - Алании официально стал филиалом Государственного академического Мариинского театра. А в январе прошлого года, по данным сервиса Синапс был заключен договор на реконструкцию здания во Владикавказе и на реализацию этого проекта направлено более 54 млн рублей.

В ходе ремонта в театре заново сделали водопровод, поставили новую модульную котельную, полностью заменили системы отопления, вентиляции и пожаротушения. Радикально обновлен интерьер – заменены лестничные марши, мраморный пол в фойе, паркет в репетиционных классах и зрительном зале, установлено 750 новых кресел. Кроме того, модернизировано звуковое оборудование и техническое освещение сцены.

На открытии врио главы Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло отметил, что именно в составе Мариинского театра и благодаря усилиям Валерия Гергиева театр во Владикавказе смог приобрести новый облик.

Первым в обновленном театре был показан спектакль «Летучая мышь», в котором заняты артисты Санкт-Петербурга и Владикавказа. Зрительный зал не вместил всех желающих, поэтому во дворе Национального театра поставили большой экран и вели прямую трансляцию оперетты для жителей города.

Ранее сообщалось, что республиканские власти намерены разработать проект по благоустройству площади возле здания Национального театра оперы и балета и реализовать его за счет республиканского бюджета.