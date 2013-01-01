В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод



Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта стоимостью 20 млрд рублей подписали на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 компания «Донэлектросталь» и Правительство Ростовской области.

Новое производство будет создано на площадке Ростовского электрометаллургического завода в городе Шахты. На площади более трехсот тысяч квадратных метров к 2024 году будут построены электросталеплавильный и прокатный цеха, создано производство горячебрикетированного железа.

Здесь будут выпускать более одного млн тонн в год фасонного проката и катанной проволоки, в которых сегодня испытывают большую потребность российские предприятия вагоностроения, тяжёлого машиностроения, строительные компании.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на крупном металлургическом производстве в Шахтах будет создано более семисот новых рабочих мест.

Внедряя новейшие технологии «Донэлектросталь» снизит негативное воздействие металлургического производства на окружающую среду: на новом комплексе будет применено ноу-хау компании - организована безотходная переработка металлической пыли в оксид цинка и железорудный окатыш. Оксиды сегодня широко применяются в химической и фармацевтической промышленности, а окатыши используются в качестве сырья для производства чугуна.

Региональные власти будут оказывать максимальное содействие инвесторам, а в дальнейшем планируют создавать в Шахтах индустриальный парк, чтобы привлечь еще больше инвесторов на эту территорию.