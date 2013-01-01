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В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод

Июл 6
Ростовская область Южный федеральный округ
В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод


Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта стоимостью 20 млрд рублей подписали на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 компания «Донэлектросталь» и Правительство Ростовской области.

Новое производство будет создано на площадке Ростовского электрометаллургического завода в городе Шахты. На площади более трехсот тысяч квадратных метров к 2024 году будут построены электросталеплавильный и  прокатный цеха, создано производство горячебрикетированного железа.

Здесь будут выпускать более одного млн тонн в год фасонного проката и катанной проволоки, в которых сегодня испытывают большую потребность российские предприятия вагоностроения, тяжёлого машиностроения, строительные компании.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на крупном металлургическом производстве в Шахтах будет создано более семисот новых рабочих мест.

Внедряя новейшие технологии «Донэлектросталь» снизит негативное воздействие металлургического производства на окружающую среду: на новом  комплексе будет применено ноу-хау  компании -  организована безотходная  переработка металлической пыли в оксид цинка и железорудный окатыш. Оксиды сегодня широко применяются в химической и фармацевтической промышленности, а окатыши  используются в качестве сырья для производства чугуна.

Региональные власти будут оказывать максимальное содействие инвесторам, а в дальнейшем планируют создавать в Шахтах индустриальный парк, чтобы привлечь еще больше инвесторов на эту территорию.

 



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