В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта стоимостью 20 млрд рублей подписали на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 компания «Донэлектросталь» и Правительство Ростовской области.
Новое производство будет создано на площадке Ростовского электрометаллургического завода в городе Шахты. На площади более трехсот тысяч квадратных метров к 2024 году будут построены электросталеплавильный и прокатный цеха, создано производство горячебрикетированного железа.
Здесь будут выпускать более одного млн тонн в год фасонного проката и катанной проволоки, в которых сегодня испытывают большую потребность российские предприятия вагоностроения, тяжёлого машиностроения, строительные компании.
Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на крупном металлургическом производстве в Шахтах будет создано более семисот новых рабочих мест.
Внедряя новейшие технологии «Донэлектросталь» снизит негативное воздействие металлургического производства на окружающую среду: на новом комплексе будет применено ноу-хау компании - организована безотходная переработка металлической пыли в оксид цинка и железорудный окатыш. Оксиды сегодня широко применяются в химической и фармацевтической промышленности, а окатыши используются в качестве сырья для производства чугуна.
Региональные власти будут оказывать максимальное содействие инвесторам, а в дальнейшем планируют создавать в Шахтах индустриальный парк, чтобы привлечь еще больше инвесторов на эту территорию.
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