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В России сократилось количество малых и средних предприятий

Авг 11
Москва Центральный федеральный округ
В России сократилось количество малых и средних предприятий


ИП и юрлиц, представляющих компании малого и среднего бизнеса, за один месяц стало меньше на 7,6%, или 461,9 тысяч. Информация об этом содержится в Едином реестре субъектов МСП, представляемом ФНС. Так, к 10 августа этого года в России числится 5,6 млн таких компаний, при том, что в июле их было 6,05 млн.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие данные, из 5,6 млн российских МСП 3,3 млн – это ИП, остальные 2,3 млн – юрлица. За месяц количество ИП стало меньше на 214,3 тыс., а юрлиц – на 247,5 тыс.

Вместе с этим наблюдается интересная тенденция: численность сотрудников, вовлеченных в малый и средний бизнес, выросла на 251 тыс., составив 15,52 млн человек.

Больше остальных сокращения коснулись микропредприятий (те, чья выручка за год не более 120 млн руб., а сотрудников не больше 15 человек): на 459,7 тыс. Кроме этого, на 3,4 тыс. стало меньше и малых предприятий (годовая выручка не больше 800 млн в год, сотрудников – не более 100 человек). А вот средних компаний стало больше – их численность выросла впервые с августа 2018 г.: на 497, до 17 562.

Кроме этого, как свидетельствуют данные реестра МСП, фиксируется и заметное сокращение компаний в течение года: на 246,8 тыс. ИП стало меньше на 115,9 тыс., а количество юрлиц стало меньше почти на 131 тыс.

Комментируя ситуацию, президент «Опоры России» Александр Калинин объяснил, что рост численности занятых в МСП свидетельствует о правильности и своевременности принятых решений и поддержки относительно сокращения страховых взносов, выплаты прямых субсидий на МРОТ сотрудников, а также налоговых каникул и других мер.

«По сути, все принятые меры поддержки позволили частично «обелить» бизнес, и многие компании официально оформили часть своих сотрудников для того, чтобы претендовать на большие субсидии и льготы», — поясняет Калинин. Отмечая, что впервые за много лет в России увеличилась численность средних предприятий.

Президент «Опоры России» также объясняет, что на статистику мог оказать влияние специальный налоговый режим, введенный для самозанятых, количество которых в августе прошлого года составляло не более 200 тысяч.



 
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