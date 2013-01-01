В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier



«Умный завод» будет построен китайской корпорацией Haier в Набережных Челнах к осени 2022 года. С применением новейших технологий здесь будут выпускать холодильное и морозильное бытовое оборудование, коммерческие морозильные лари.

Соглашение о строительстве умного завода Haier на территории Республики Татарстан было подписано еще в 2019 году в присутствии высшего руководства России и Китая. Сегодня главой Татарстана и представителями китайской корпорации был заложен первый камень на месте строительства нового предприятия.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в Набережных Челнах работает уже три завода Haier, в создание которых инвестировано более 10 млрд рублей. На этих предприятиях создано 1,5 тыс. рабочих мест, на новом смарт-заводе появится более 800 мест для жителей Татарстана.

Вместе с этим производством, лишь два аналога которого имеются сегодня в КНР, в регион и в нашу страну придут новейшие технологии.

Будет создан комплекс автоматизированных цифровых модулей, каждый из которых интегрирован во внутреннюю информационную сеть и через интернет связан с внешним миром. По индивидуальным заказам потребителей на «умном заводе» будут выпускать инновационную продукцию. Его мощность достигнет одного миллиона единиц холодильного и морозильного оборудования в год.

Умный завод – одно из первых производств нового индустриального парка Haier, который разместится на территории 127 гектаров. Инвесторы планируют вложить в создание этого парка около одного миллиарда долларов. Власти Татарстана заявили о готовности участвовать в создании дорожной и инженерной инфраструктуры.