В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря



Специалисты российского научно-исследовательского судна начали бурить скважины под водой рядом с восточным побережьем Крыма. Первые результаты исследований станут известны к началу июля.

Ученые неоднократно выдвигали предположения о том, что под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, а в них можно найти значительные запасы пресной воды.

Стимулом для того, чтобы проверить эти гипотезы стала «водная блокада» Крыма Украиной. После того как украинские власти в 2014 году перекрыли Старо-Крымский канал, российские власти стали искать альтернативные источники для водоснабжения восточной части полуострова.

В конце прошлого года Президент РФ поручил провести исследования на дне Азовского моря. В этом году на поиски и изучение месторождений пресной воды, которые продлятся до февраля 2022 года, из Резервного фонда Правительства России выделили около 70 миллионов рублей.

Сегодня власти Крыма заявили, что само наличие пресной воды подтверждается. Осталось лишь объективно оценить качество этой воды и определить объемы подводного бассейна.

Если будут найдены значительные запасы, то пресную воду будут добывать как нефть на шельфе и наполнять ею Старо-Крымский канал.