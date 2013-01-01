В Республике Крым модернизировали производство соды



Новую упаковочную линию пищевой соды запустили на Крымском содовом заводе в Красноперекопске. Проект реализован в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы».

Как сообщает пресс-центр Правительства Республики Крым, на приобретение и установку упаковочной линии модели БАЗИС было израсходовано почти 20 млн рублей, при этом почти 8 млн рублей было выделено из регионального бюджета.

Ранее на Крымском содовом заводе, который начал выпускать эту продукцию с 2013 года, работало оставшееся еще с советских времен устаревшее оборудование, на котором можно было упаковывать не более сотни пачек в минуту. В результате производство соды ограничивалось сотней тонн в месяц. Новая линия позволит увеличить объем производства в десять раз. Кроме того, качественная современная упаковка позволяет повышать потребительский спрос на продукцию Крымского завода, более успешно продвигать ее на региональном и российском рынке.

Модернизация Крымского содового завода продолжается. До конца этого года на обновление производственных мощностей этого предприятия будет направлено более 838 млн рублей. Главной целью остается рост объема и качества выпускаемой продукции.