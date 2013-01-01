В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс



В создание этого предприятия в селе Тавричанка Альшеевского района группа компаний «Таврос» инвестировала 1,6 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на содержание 60 тысяч голов свиней. В новые корпуса уже доставлена первая партия в 2,5 тысячи свиней.

Как сообщает пресс-центр Правительства Республики Башкотостан, свинокомплекс состоит из девяти корпусов и оснащен новейшим оборудованием. Владеющая им «Башкирская мясная компания» использует генетические разработки датской компании DanBred и технологии интенсивного содержания свиней. Производственные процессы здесь разделены на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, производства животных для замены основного маточного стада, создана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров. Для сотни рабочих комплекса созданы комфортные условия Новый комплекс станет частью объединяющего откормочные площадки и собственный мясокомбинат кластера, который создает в Белебеевском районе «Башкирская мясная компания», которая входит в двадцатку крупнейшиз производителей мяса в России. Мясокомбинат планируется запустить в 2022 году. На нем будут перерабатывать 200 тонн охлажденного мяса и производить 100 тонн колбасных изделий в сутки.

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