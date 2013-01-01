Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 12:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ИЮЛ, 12:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

Июл 2
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс


В создание этого предприятия в селе Тавричанка Альшеевского района группа компаний «Таврос» инвестировала 1,6 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на содержание 60 тысяч голов свиней. В новые корпуса уже доставлена первая партия в 2,5 тысячи свиней.

Как сообщает пресс-центр Правительства Республики Башкотостан,

свинокомплекс состоит из девяти корпусов и оснащен новейшим оборудованием. Владеющая им «Башкирская мясная компания»

 использует генетические разработки датской компании DanBred и технологии интенсивного содержания свиней. Производственные процессы здесь разделены на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, производства животных для замены основного маточного стада, создана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров. Для сотни рабочих комплекса созданы комфортные условия

 

Новый комплекс станет частью объединяющего откормочные площадки и собственный мясокомбинат кластера, который создает в Белебеевском районе «Башкирская мясная компания», которая входит в двадцатку крупнейшиз производителей  мяса в России. Мясокомбинат  планируется запустить в 2022 году.  На нем будут перерабатывать 200 тонн охлажденного мяса и производить 100 тонн колбасных изделий в сутки.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Башкортостан:
22 Июн:
17 Июн:
7 Июн:
Приволжский федеральный округ:
2 Июл:
29 Июн:
25 Июн:
РОССИЯ:
1 Июл:
1 Июл:
30 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Экономика

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
Экономика

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Экономика

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
Экономика 5

Узнай, страна!

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter