В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
Июн 10
В Волоколамском городском округе Подмосковья начала работу первая очередь новой фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий, построенной всего за 10 месяцев. Инвестиции в проект составили около 900 млн рублей, планируется создать более 500 новых рабочих мест.
На фабрике будут изготавливать более 30 тонн продукции в сутки, включая изделия кулинарии (первые и вторые блюда, гарниры), хлебобулочные изделия (в том числе, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты), кондитерские изделия (торты, зефир, пирожные и т. п.).
На втором этапе планируется строительство универсального пищевого производства (кулинарные изделия широкого ассортимента, хлебобулочные изделия, в том числе безглютеновые хлеба, пироги, разнообразные кондитерские изделия). Плановая дата завершения строительства — 1 кв. 2022 года.
Производство сертифицируется по стандарту FSSC 22000 — международной схеме одобрения пищевой безопасности, основанной на всемирно признанном стандарте ISO 22000.
Московская область, Центральный федеральный округ
10 Июн 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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