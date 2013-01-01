В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования
Авг 19
В Оренбурге заработал завод китайского промышленного холдинга «Хайлон Пайп Петролиум Сервис», который специализируется на разработке, производстве и обслуживании нефтегазодобывающего оборудования. Компания вложила в проект около 0,5 млрд рублей и намерена расширять производство. Создано свыше 130 рабочих со средней зарплатой около 75 тысяч рублей.
Это третий в России завод холдинга «Хайлон». Здесь наносят покрытие для бурильных и насосно-компрессорных труб нефтегазового назначения, а также антикоррозийное покрытие для коммунального комплекса.
Уже выполнено покрытие более миллиона метров труб. В перспективе в регионе планируется открыть линию по производству самого покрытия.
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
19 Авг 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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