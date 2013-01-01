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В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования


В Оренбурге заработал завод китайского промышленного холдинга «Хайлон Пайп Петролиум Сервис», который специализируется на разработке, производстве и обслуживании нефтегазодобывающего оборудования. Компания вложила в проект около 0,5 млрд рублей и намерена расширять производство. Создано свыше 130 рабочих со средней зарплатой около 75 тысяч рублей.

Это третий в России завод холдинга «Хайлон». Здесь наносят покрытие для бурильных и насосно-компрессорных труб нефтегазового назначения, а также антикоррозийное покрытие для коммунального комплекса.

Уже выполнено покрытие более миллиона метров труб. В перспективе в регионе планируется открыть линию по производству самого покрытия.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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