В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования



В Оренбурге заработал завод китайского промышленного холдинга «Хайлон Пайп Петролиум Сервис», который специализируется на разработке, производстве и обслуживании нефтегазодобывающего оборудования. Компания вложила в проект около 0,5 млрд рублей и намерена расширять производство. Создано свыше 130 рабочих со средней зарплатой около 75 тысяч рублей.

Это третий в России завод холдинга «Хайлон». Здесь наносят покрытие для бурильных и насосно-компрессорных труб нефтегазового назначения, а также антикоррозийное покрытие для коммунального комплекса.

Уже выполнено покрытие более миллиона метров труб. В перспективе в регионе планируется открыть линию по производству самого покрытия.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ