В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев



Инвестиционный проект по внедрению восьмицветовой печати с объемом вложений 550 млн рублей реализовала компания «Элизиум» с прямой господдержкой администрации региона

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, проект расширения производства на фабрике обоев в Бердске реализуется с 2020 года и получил поддержку из регионального бюджета в размере 80 млн рублей.

На собственные средства и средства господдержки компания «Элизиум», которая входит в число крупнейших российских производителей отделочных материалов, закупила новейшее оборудование, которое применяет восемь цветов для печати обоев и обеспечивает новый уровень качества продукции.

Проект был реализован в сложных условиях пандемии, во многом благодаря тому, что Новосибирская область сохранила объемы региональной инвестиционной программы. При этом за прошлый год фабрика в Бердске на 15 процентов увеличила объем производства.

Запуск нового оборудования позволил создать дополнительные рабочие места, еще больше увеличить как объем, так и ассортимент выпускаемой продукции, который сегодня насчитывает более двух тысяч наименований. Продукция фабрики «Элизиум» сегодня поставляется не только на рынок России и стран СНГ, но и в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Индии и Вьетнама.

Инвесторы не только расширяют производство обоев, но и делают его более экологичным. На фабрике в Бердске введена в эксплуатацию установка доочистки отходящих газов, которая практически полностью исключит вредные выбросы в атмосферу.