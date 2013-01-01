В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
В Минэкономразвития России принято решение о создании особой экономической зоны «Новгородская» на промышленных площадках рядом с территорией Великого Новгорода и федеральной трассой М-10.
Как сообщается на сайте Минэкономразвития, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новгородская» займет площадь 184,5 га. На этой территории уже имеется часть необходимой для реализации инвестпроектов инженерной инфраструктуры. Недостающая инфраструктура будет создана на средства бюджета Новгородской области.
Сообщается, что уже 7 якорных инвесторов заявили региональным властям о намерениях создать в ОЭЗ «Новгородская» ряд предприятий по производству микроэлектронной продукции, лекарственных средств, тепло- и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты, а также сформировать текстильный кластер.
В результате реализации этих проектов планируется привлечь в Новгородскую область более 8 млрд рублей инвестиций к 2030 году, создать 733 рабочих места и получить около 12 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Региональные власти отмечают, что все заявленные инвесторы имеют подтверждённые источники финансирования, а благодаря мультипликативному эффекту каждое созданное в особой экономической зоне рабочее место обеспечит создание еще двух рабочих мест в сфере строительства, переработки, общепита.
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