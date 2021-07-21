В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
Выпуск новой RFID-метки «Скорпион» освоила компания «Микрон» - резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва». Миниатюрные метки с максимальной дальностью считывания открывают новые возможности для автоматизации производственных и логистических процессов.
В кластере микроэлектроники, оптики и робототехники работают 35 резидентов особой экономической зоны Москвы, в том числе «Микрон» - один из крупнейших производителей чипов в России. Объем производства стабильно растет - только за первый квартал 2021 года резиденты выпустили продукцию на 2,6 млрд рублей.
Как сообщается на сайте ОЭЗ «Технополис «Москва», компания «Микрон запустила в серийное производство на своем заводе RFID-метку, которая работает в диапазоне 860 - 960 МГц и может считывать информацию на расстоянии до 7,5 метра.
Разработка этого российского производителя электроники уникальна, поскольку до сих пор метки для маркировки металлических и стеклянных поверхностей таких размеров действовали в диапазоне не более двух метров.
Для максимальной дальности считывания при минимальных габаритах применятся дополнительный согласующий элемент антенны, который замыкается на металлизированную подложку метки в момент ее нанесения на изделие из металла или стекла.
Именно из-за такой конструкция метке дали название «Скорпион». Она стала третьим продуктом предприятия в линейке самоклеящихся UHF RFID меток для маркировки объектов из металла. Высокочастотная метка успешно считывается также на стекле, в том числе на различных стеклянных емкостях с жидкостями.
Всего компания «Микрон» выпускает более двухсот меток различных видов и модификаций, которые повышают эффективность складского учета, инвентаризации, обеспечивают контроль контрафактной продукции и доступа к различным объектам и единицам хранения.
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