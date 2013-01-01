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В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»

Июн 22
Москва Центральный федеральный округ
В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»


В проект, который будет реализован совместно с компанией Capital Group в особой экономической зоне «Технополис «Москва», планируется инвестировать 5,5 миллиарда рублей.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва»» располагается на пяти площадках – в  Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» - и «МИЭТ» и занимает в общей сложности более 200 гектаров. На этих площадках работает более 180 высокотехнологичных компаний.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на самой крупной из этих площадок – «Алабушево» в Зеленограде площадью около 158 – и появится новый технопарк площадью до 150 тысяч кв метров. Здесь смогут  разместиться 40 новых резидентов «Технополиса «Москва» и создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест.

Производственные и административные объекты в новом технопарке будут строить по принципу brownfield, чтобы будущие резиденты смогли их оборудовать в соответствии с собственными производственными задачами.

 Сегодня в Алабушево работают 27 компаний-резидентов, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 миллиарда рублей.



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