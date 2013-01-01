В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»



Площадку для интерактивного изучения космоса построили на территории Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех.

Как сообщает пресс-центр Ростеха, самый крупный в Подмосковье планетарий площадью 225 квадратных метров создан в партнерстве с Лыткаринским историко-краеведческим музеем. Он стал частью интерактивного оптического центра «Лыткарино», в котором уже работают детская обсерватория, оптическая и метеолаборатория, а выставочный зал высокотехнологичной продукции ЛЗОС.

Планетарий может принимать 65 посетителей одновременно Внедренные здесь инновационные мультимедийные технологии позволяют демонстрировать научно-популярные и учебные фильмы в формате полнокупольных шоу. Для школьников и взрослых интересующихся астрономией, здесь будут проводить лекции с наглядной демонстрацией звездного неба и астрономических явлений.