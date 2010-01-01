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В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки

Июл 27
Липецкая область Центральный федеральный округ
В Липецкой области стартовало строительство новой линии завода по производству бортовой проволоки


Бельгийская компания Bekaert инвестирует более 1,7 млрд рублей в создание производства бортовой проволоки на своем заводе, который работает с 2010 года в ОЭЗ «Липецк».

Старт строительству новых производственных мощностей, которые позволят производить на заводе «Бекарт Липецк» полную линейку продукции для армирования автомобильных шин, дали руководители компании, Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палаты и губернатор Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба Правительства Липецкой области, инвестиционный проект будет реализован в кратчайшие сроки - новую линию планируется ввести в эксплуатацию весной 2022 году. Новое производство на заводе «Бекарт» обеспечит создание 80 новых рабочих мест,

Руководство Bekaert высоко оценивает возможности и преимущества размещения производства в Липецкой области. Инвесторов привлекает удобное географическое положение и развитая инфраструктура особой экономической зоны «Липецк», а так же то, что в регионе ведется подготовка кадров  для металлургической отрасли.

Выпуск новой продукции на заводе «Бекарт» в Липецке позволит стимулировать рост производства шин на предприятиях в России и странах СНГ, а также расширить экспортную площадку для стран Европы.

 



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