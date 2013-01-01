В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов»



Четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» спущен на воду на заводе «Залив» в Керчи. Корабль имеет водоизмещение 1700 м и может достичь скорости в 25 узлов. Судно будет использоваться для патрулирования и предотвращения незаконной деятельности в территориальных водах РФ, а в мирное время участвовать в экологических программах.

Специалисты керченского завода «Залив» совместно с «Зеленодольским заводом имени Горького», расположенным в Республике Татарстан, завершили строительство еще одного патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Это уже четвертый корабль, построенный в рамках реализации проекта.

«Сергей Котов» является патрульным кораблем. Судно будет использоваться при охране территориальных вод России, для патрулирования водного пространства и предотвращения совершения незаконной деятельности, при поисковых работах во время катастроф, для оказания помощи тем, кто пострадал во время водных происшествий, а также при совершении экологических рейдов. Возмещение патрульного корабля «Сергей Котов» составляет 1700 м, он способен развить скорость более 25 узлов.

Торжественная церемония спуска на воду нового корабля состоялась на территории завода «Залив» в Керчи. По информации пресс-службы Государственного Совета Республики Крым на мероприятии присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый вице-спикер Государственного Совета РК Ефим Фикс, начальник Главного штаба Военно-морского флота – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морского флота Александр Витко, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и другие официальные лица. Участники церемонии поздравили работников завода с завершением строительства корабля и поблагодарили за труд, а заместитель главного строителя отдела главного строителя завода «Залив» Эдуард Зарипов получил Благодарность Председателя Государственного Совета Республики Крым.