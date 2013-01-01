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В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала

Май 10
Республика Крым Крымский федеральный округ
В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала


Видеоматериалы и сообщения о том, что в районе Новоивановского гидроузла канал наполнен водой реки Биюк-Карасу активно обсуждаются в соцсетях. Республиканские власти пока не сделали никаких официальных заявлений по этому поводу, хотя еще в марте глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что для полуострова нынешний год станет переломным в вопросе водоснабжения.

Водная блокада Крыма Украиной продолжается с 2014 года, когда была прекращена подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Нехватка пресной воды создает серьезные проблемы в работе сельского хозяйства и курортной отрасли, а также в повседневной жизни крымчан – в ряде населенных пунктов в восточной части полуострова водопроводная вода подается по графику. По оценке властей Крыма, только сельское хозяйство понесло убытки более в 200 млрд рублей. Дефицит воды также мешает увеличению туристического потока.

Прямой альтернативы Северо - Крымскому каналу, который ранее обеспечивал поступление около 85 процентов питьевой воды, не существует. Однако имеется утвержденный Правительством РФ план по развитию водоснабжения Крыма до 2024 года стоимостью почти в 50 млрд рублей, реализация которого должна дать более 300 тыс. кубометров из необходимых полуострову ежедневно 500 тыс. кубометров воды в сутки.

В марте этого года по инициативе Минэкономразвития РФ на решение проблем с водой Республике Крым выделено еще более 3 млрд рублей, которые пойдут на ремонт сетей водоснабжения и геологоразведку – поиск новых источников питьевой воды. Кроме того, на обсуждение постоянно выносится вопрос о строительстве в Крыму опреснительных установок, но пока что не найдены источники финансирования таких дорогостоящих проектов.



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