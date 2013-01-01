В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала
Видеоматериалы и сообщения о том, что в районе Новоивановского гидроузла канал наполнен водой реки Биюк-Карасу активно обсуждаются в соцсетях. Республиканские власти пока не сделали никаких официальных заявлений по этому поводу, хотя еще в марте глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что для полуострова нынешний год станет переломным в вопросе водоснабжения.
Прямой альтернативы Северо - Крымскому каналу, который ранее обеспечивал поступление около 85 процентов питьевой воды, не существует. Однако имеется утвержденный Правительством РФ план по развитию водоснабжения Крыма до 2024 года стоимостью почти в 50 млрд рублей, реализация которого должна дать более 300 тыс. кубометров из необходимых полуострову ежедневно 500 тыс. кубометров воды в сутки.
В марте этого года по инициативе Минэкономразвития РФ на решение проблем с водой Республике Крым выделено еще более 3 млрд рублей, которые пойдут на ремонт сетей водоснабжения и геологоразведку – поиск новых источников питьевой воды. Кроме того, на обсуждение постоянно выносится вопрос о строительстве в Крыму опреснительных установок, но пока что не найдены источники финансирования таких дорогостоящих проектов.
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