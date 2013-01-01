В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты



Новая установка по производству азотной кислоты мощностью 500 тонн моногидрата в сутки заработала на крупнейшем в Зауралье химическом комплексе - КАО «Азот». Строительство новой установки продолжалось два года и не останавливалось даже в период пандемии.

Оценивая масштаб события, руководство предприятия отмечает, что пуск новой азотной установки соизмерим с произошедшим 35 лет назад вводом в эксплуатацию первых крупнотоннажных агрегатов КАО «Азот». После выхода на проектную мощность этой установки выпуск аммиачной селитры на предприятии увеличится на 20 процентов.

На новом комплексе, занявшем площадку в 0,7 га, впервые в России применена технология производства азотной кислоты KBR, которая как наилучшая входит в ИТС 2-2019 в области экологии. Новое экологичное производство имеет особую конструкцию реактора конверсии аммиака, не потребляет природный газ, на нем высока степень повторного использования тепла.

Нынешний проект реализован в рамках стартовавшей в 2018 году программы развития предприятия, общий объем инвестиций в которую составляет 29 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, КАО «Азот» одним из первых начал масштабные преобразования, которые приведут к существенному улучшению экологической обстановки в регионе. Применяемая на новой азотной установке технология позволит полностью исключить выбросы в атмосферу оксида углерода и добиться того, что показатели диоксида азота станут втрое ниже допустимых норм.

Еще больше ситуация измениться к лучшему после запуска цеха по производству водорода, а к 2026 году «Азот» рассчитывает вдвое снизить вредные выбросы всех своих цехов.

Сегодня это предприятие является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока, сельхозхимии – для регионов Сибирского федерального округа. Продукция комплекса экспортируется В страны Европы, Африки, Лптинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ведется работа над новым проектом модернизации «Азота», который позволит этому заводу добиться лидерства в химической отрасли России.