В Бурятии запустили движение по второй нитке Байкальского тоннеля на БАМе



Старт движению поездов по тоннелю, который через Байкальский хребет соединяет Иркутскую область и Республику Бурятия в режиме видеоконференции дал Президент РФ. Создание этого тоннеля – один из ключевых этапов мега-проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в России с 2014 года.

Пролегающий на глубине почти трехсот метров тоннель длиной 6 682 метров стал одним из крупнейших таких объектов транспортной инфраструктуры России. Западный портал тоннеля находится на территории Иркутской области, а восточный – на территории Бурятии. Транспортная артерия в глубине Байкальского хребта соединила Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Ввод в эксплуатацию нового двухпутного участка Байкальского тоннеля в 5 раз увеличил пропускную способность БАМа – с 17 до 85 пар поездов в сутки. Как отметил глава государства, это откроет новые возможности для увеличения грузоперевозок в восточной части страны и реализации транзитного потенциала России.

Как сообщает пресс-служба Правительства Бурятии, дополнительный импульс к развитию экономики и социальной сферы получили несколько регионов Сибири и Дальнего Востока. Созданы дополнительные рабочие места как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации тоннеля, а также возможности для создания новых рабочих мест за счет роста добывающей и перерабатывающей промышленности.

На бурятском участке БАМа построено четыре многоквартирных дома, на участке в Амурской области - 25 домов. Кроме того, в рамках соглашений с РЖД ремонтируются объекты здравоохранения и образования.

Как отмечает руководство РЖД, при строительстве тоннеля был применен ряд уникальных технологических решений, в том числе безбалластный путь, автоматические двери на порталах, которые круглый год поддерживают постоянную температуру круглый год постоянную температуру. Кроме того, установлены современные очистные сооружения. Возмещен экологический ущерб – на 20 га высажено более 40 тысяч деревьев.