В Астраханской области продолжается газификация населения
Программа газификации населения реализуется в Астраханской области. В настоящее время газопровод проложен к нескольким населенным пунктам Харабалинского района, жители которых теперь смогут получить доступ к голубому топливу.
В Астраханской области продолжается программа газификации, которую проводит компания «Газпром» по согласованию с правительством Астраханской области. Так, в рамках проводимой программы, прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию межпоселкового магистрального газопровода в Харабалинском районе области. В результате газ получили 1626 домовладений и 7 котельных, расположенных в селах Вольное и Селитренное, а также в поселке Сероглазово.
На церемонии зажжения символического газового факела присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а также представители администраций. После проведения церемонии они прошли по населенным пунктам и пообщались с жителями.
По данным Управления пресс-службы и информации Администрации Губернатора Астраханской области, программа газификации региона будет продолжаться до 2025 года. В текущем году предполагается провести газопровод к селу Тамбовка и поселку Ашулук, а в 2022 году газ получат жители домов в Селитренном и Харабали. При этом в течение 5 лет компания планирует вложить в газификацию области порядка 18,6 млрд рублей.
|18 Янв:
|12 Ноя:
|12 Окт:
|13 Апр:
|9 Апр:
|7 Апр:
|19 Апр:
|19 Апр:
|18 Апр:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий