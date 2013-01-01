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В Астраханской области продолжается газификация населения

Апр 19
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области продолжается газификация населения


Программа газификации населения реализуется в Астраханской области. В настоящее время газопровод проложен к нескольким населенным пунктам Харабалинского района, жители которых теперь смогут получить доступ к голубому топливу.

В Астраханской области продолжается программа газификации, которую проводит компания «Газпром» по согласованию с правительством Астраханской области. Так, в рамках проводимой программы, прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию межпоселкового магистрального газопровода в Харабалинском районе области. В результате газ получили 1626 домовладений и 7 котельных, расположенных в селах Вольное и Селитренное, а также в поселке Сероглазово.

На церемонии зажжения символического газового факела присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а также представители администраций. После проведения церемонии они прошли по населенным пунктам и пообщались с жителями.

По данным Управления пресс-службы и информации Администрации Губернатора Астраханской области, программа газификации региона будет продолжаться до 2025 года. В текущем году предполагается провести газопровод к селу Тамбовка и поселку Ашулук, а в 2022 году газ получат жители домов в Селитренном и Харабали. При этом в течение 5 лет компания планирует вложить в газификацию области порядка 18,6 млрд рублей.



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