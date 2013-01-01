В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода
Строительство нового водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа продолжается в Республике Адыгея. Глава региона Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ отметив, что строительство этого крупного инфраструктурного объекта является стратегической задачей для властей.
К настоящему времени завершены работы по строительству основной трассы водовода, длина которой составляет 64 км, а также проведены отводные нити к поселкам Тульскому, Табачному и ст. Курджипской. Сейчас рабочие заняты возведением водозаборов на реке Цице и ручье Водопадистом, а также строительством водоводов между ними и основной трассой. При этом проведение работ серьезно осложняется сложными метеоусловиями и сложным горным ландшафтом.
По информации пресс-службы Республики Адыгея, действующий групповой водовод в Адыгее был возведен еще в 1982 году и находится в аварийном состоянии, нуждаясь в постоянном ремонте. Эксперты отмечают, что строительство нового водовода увеличит общий водозабор на 30 тыс. куб. м. в сутки до 140 тыс. куб. м. в сутки. При этом общая длина нового водовода с ответвлениями составит 125 км.
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