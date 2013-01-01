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В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода

Фев 1
Республика Адыгея Южный федеральный округ
В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода


Строительство нового водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа продолжается в Республике Адыгея. Глава региона Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ отметив, что строительство этого крупного инфраструктурного объекта является стратегической задачей для властей.

Глава Республки Адыгея Мурат Кумпилов посетил строительство крупного инфраструктурного объекта региона - нового водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. По его словам, хотя рабочие испытывают серьезные сложности при строительстве последних километров водовода, объект будет завершен в максимально короткие сроки. Он подчеркнул, что власти понимают, какие неудобства приносит жителям раздача воды по графику, поэтому будут приложены все усилия для соблюдения установленных сроков сдачи важнейшего объекта.

К настоящему времени завершены работы по строительству основной трассы водовода, длина которой составляет 64 км, а также проведены отводные нити к поселкам Тульскому, Табачному и ст. Курджипской. Сейчас рабочие заняты возведением водозаборов на реке Цице и ручье Водопадистом, а также строительством водоводов между ними и основной трассой. При этом проведение работ серьезно осложняется сложными метеоусловиями и сложным горным ландшафтом.

По информации пресс-службы Республики Адыгея, действующий групповой водовод в Адыгее был возведен еще в 1982 году и находится в аварийном состоянии, нуждаясь в постоянном ремонте. Эксперты отмечают, что строительство нового водовода увеличит общий водозабор на 30 тыс. куб. м. в сутки до 140 тыс. куб. м. в сутки. При этом общая длина нового водовода с ответвлениями составит 125 км.



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