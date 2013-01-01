Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность



Эксперты Университета Центральной Флориды нашли взаимосвязь между качеством, продолжительностью сна и предпринимательством. В ходе исследований они сделали любопытный вывод: временные проблемы со сном могут стать стимулом для реализации идей и бизнес-активности.

Участниками одного из исследований стали 350 человек, заполнившие несколько опросных листов, в которых говорилось о качестве сна и склонности к гиперактивности. Оказалось, что те, кто испытывал проблемы со сном, ко времени следующих опросов

Во время второго и третьего эксперимента ученые изучали предпринимательские способности 300 испытуемых, а после и качество их сна. Специалистами был сделан следующий вывод: люди с временным недосыпом ставили перед собой амбициозные задачи, в том числе и в сегменте бизнеса.

И в четвертном исследовании было опрошено 176 бизнесменов, средний возраст которых составлял 43 года и опыт предпринимательства не меньше семи лет. Здесь также был сделан вывод, что временный недосып может положительно влиять на предпринимателя, а также вызывать соответствующее поведение и склонность к гиперактивности.

Оказалось, что ряд некоторых проблем со сном на самом деле могут так или иначе простимулировать предпринимательскую активность. При этом ученые заявляют, что к итогам исследований необходимо относиться внимательно, поскольку на первый взгляд, они противоречат привычным представлениям о пользе сна.

Джефф Гиш профессор бизнеса Университета Центральной Флориды поясняет, что речь не идет о том, чтобы целенаправленно лишать себя сна для движения вперед и предпринимательского прогресса.

«Мы лишь говорим о том, что существует любопытная связь между продолжительностью сна и предпринимательской активностью», — заявляет эксперт. Подчеркивая, что положительное влияние оказывает только временный недосып.

То есть, если проблемы со сном носят длительный характер, то это плохо скажется на эмоциональном состоянии и когнитивных способностях. Что в свою очередь может стать причиной не очень хороших последствий для предпринимательского дела.

Внимательно относиться к заявлениям об эффективности работы без сна советует основатель и генеральный директор компаний Twitter и Square Джек Дорси, который спит не меньше семи с половиной часов в сутки. Он убежден, что тем же начинающим бизнесменам не стоит с фанатичностью подражать акулам бизнеса. В этом плане в первую очередь, нужно прислушиваться к себе и заниматься поиском своего собственного ритма работы.

«Капитал страны» также решил провести небольшой опрос. Пользователи Instagram ответили на вопрос о том, сколько времени в течение суток они уделяют сну. Было дано два варианта ответа: «меньше семи часов» и «больше семи». Оказалось, что 80% участников опроса отводят на сон меньше семи часов, в то время как 20% могут позволить и более продолжительный сон. Процентное соотношение дано среднее, так как в течение дня показатели незначительно менялись.