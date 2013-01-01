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Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность

Авг 17
Москва Центральный федеральный округ
Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность


Эксперты Университета Центральной Флориды нашли взаимосвязь между качеством, продолжительностью сна и предпринимательством. В ходе исследований они сделали любопытный вывод: временные проблемы со сном могут стать стимулом для реализации идей и бизнес-активности.

Участниками одного из исследований стали 350 человек, заполнившие несколько опросных листов, в которых говорилось о качестве сна и склонности к гиперактивности. Оказалось, что те, кто испытывал проблемы со сном, ко времени следующих опросов заявляли о желании открыть свое дело в ближайшие несколько лет.

Во время второго и третьего эксперимента ученые изучали предпринимательские способности 300 испытуемых, а после и качество их сна. Специалистами был сделан следующий вывод: люди с временным недосыпом ставили перед собой амбициозные задачи, в том числе и в сегменте бизнеса.

И в четвертном исследовании было опрошено 176 бизнесменов, средний возраст которых составлял 43 года и опыт предпринимательства не меньше семи лет. Здесь также был сделан вывод, что временный недосып может положительно влиять на предпринимателя, а также вызывать соответствующее поведение и склонность к гиперактивности.

Оказалось, что ряд некоторых проблем со сном на самом деле могут так или иначе простимулировать предпринимательскую активность. При этом ученые заявляют, что к итогам исследований необходимо относиться внимательно, поскольку на первый взгляд, они противоречат привычным представлениям о пользе сна.

Джефф Гиш профессор бизнеса Университета Центральной Флориды поясняет, что речь не идет о том, чтобы целенаправленно лишать себя сна для движения вперед и предпринимательского прогресса.

«Мы лишь говорим о том, что существует любопытная связь между продолжительностью сна и предпринимательской активностью», — заявляет эксперт. Подчеркивая, что положительное влияние оказывает только временный недосып.

То есть, если проблемы со сном носят длительный характер, то это плохо скажется на эмоциональном состоянии и когнитивных способностях. Что в свою очередь может стать причиной не очень хороших последствий для предпринимательского дела.

Внимательно относиться к заявлениям об эффективности работы без сна советует основатель и генеральный директор компаний Twitter и Square Джек Дорси, который спит не меньше семи с половиной часов в сутки. Он убежден, что тем же начинающим бизнесменам не стоит с фанатичностью подражать акулам бизнеса. В этом плане в первую очередь, нужно прислушиваться к себе и заниматься поиском своего собственного ритма работы.

«Капитал страны» также решил провести небольшой опрос. Пользователи Instagram ответили на вопрос о том, сколько времени в течение суток они уделяют сну. Было дано два варианта ответа: «меньше семи часов» и «больше семи». Оказалось, что 80% участников опроса отводят на сон меньше семи часов, в то время как 20% могут позволить и более продолжительный сон. Процентное соотношение дано среднее, так как в течение дня показатели незначительно менялись.



 
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