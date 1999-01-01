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Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии

Янв 25
Республика Ингушетия Северо-Кавказский федеральный округ
Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии


Крупная турецкая компания планирует открыть производство строительных материалов на территории Ингушетии. В настоящее время представители компании обсуждают с Администрацией Республики условия взаимодействия на долгосрочной основе.

Одна из крупных турецких компаний высказала заинтересованность в сотрудничестве с Администрацией Республики Ингушетия. В планах компании реализация проекта по производству строительных материалов на территории региона. По словам официальных представителей компании, руководство планирует расширять сферу деятельности географию работы организации, поэтому было принято решение рассмотреть возможность открытия нового производства в Ингушетии.

Со своей стороны губернатор региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул высокий потенциал Ингушетии не только в реализации промышленных проектов и развитии производств, но и реализации готовой продукции, особо отметив такие преимущества Ингушетии, как количество трудовых ресурсов и развитую и удобную транспортную логистику. По его словам, регион заинтересован в проектах, которые могут послужить развитию Ингушетии и увеличению благополучия ее жителей.

По данным, опубликованным на официальном сайте Республики Ингушетия, турецкая компания представлена на рынке с 2007 года, в сферу ее деятельности входят оказание инженерных, архитектурных и строительных услуг, услуг инфраструктурной трансформации и дизайна. В своем активе компания имеет ведение таких проектов, как бизнес-центры, отели, фабрики не только на территории Турции, но и за ее пределами.



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