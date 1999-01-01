Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии
Крупная турецкая компания планирует открыть производство строительных материалов на территории Ингушетии. В настоящее время представители компании обсуждают с Администрацией Республики условия взаимодействия на долгосрочной основе.
Со своей стороны губернатор региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул высокий потенциал Ингушетии не только в реализации промышленных проектов и развитии производств, но и реализации готовой продукции, особо отметив такие преимущества Ингушетии, как количество трудовых ресурсов и развитую и удобную транспортную логистику. По его словам, регион заинтересован в проектах, которые могут послужить развитию Ингушетии и увеличению благополучия ее жителей.
По данным, опубликованным на официальном сайте Республики Ингушетия, турецкая компания представлена на рынке с 2007 года, в сферу ее деятельности входят оказание инженерных, архитектурных и строительных услуг, услуг инфраструктурной трансформации и дизайна. В своем активе компания имеет ведение таких проектов, как бизнес-центры, отели, фабрики не только на территории Турции, но и за ее пределами.
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