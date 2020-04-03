ТПП РФ выступает в поддержку сферы частных охранных услуг



Сфера оказания охранных услуг в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией вошла в число ключевых по обеспечению защиты населения. Поддержку бизнеса, занятого этим видом деятельности оказывает Торгово-промышленная палата России. Предлагаем вашему вниманию комментарий заместителя председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, председателя Правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности Анатолия Данилова.

Предпринимательским сообществом, объединяемым Торгово-промышленной палатой РФ, разработаны конкретные предложения, чтобы улучшить качество оказания услуг частными охранными предприятиями. В том числе, это касается охраны медицинских организаций в рамках исполнения ими государственных контрактов.

Предлагается включить деятельность частных охранных служб в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате коронавирусной инфекции. Данный перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Также, предлагается включить частные охранные службы в перечень системообразующих предприятий. Это позволит им получать льготные кредиты для пополнения оборотных средств на осуществление расходов по оплате труда, услуг по содержанию имущества, текущего ремонта и прочих необходимых расходов.

На сегодняшний день действуют «Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 484. ТПП РФ предлагает дополнить данный документ следующими, важным для частных охранных предприятий, подпунктами:

в) оказывающим охранные услуги в «грязной зоне» медицинской организации, сотрудникам охраны – 15 тыс. рублей в месяц».

г) оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, которые продолжают функционировать в обычном режиме, сотрудникам охраны – 10 тыс. рублей в месяц».

Письмо с перечисленными предложениями по поддержке сферы частных охранных услуг было направлено в адрес Минэкономразвития России.