ТПП РФ выступает в поддержку сферы частных охранных услуг
Сфера оказания охранных услуг в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией вошла в число ключевых по обеспечению защиты населения. Поддержку бизнеса, занятого этим видом деятельности оказывает Торгово-промышленная палата России. Предлагаем вашему вниманию комментарий заместителя председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, председателя Правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности Анатолия Данилова.
Предлагается включить деятельность частных охранных служб в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате коронавирусной инфекции. Данный перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Также, предлагается включить частные охранные службы в перечень системообразующих предприятий. Это позволит им получать льготные кредиты для пополнения оборотных средств на осуществление расходов по оплате труда, услуг по содержанию имущества, текущего ремонта и прочих необходимых расходов.
На сегодняшний день действуют «Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 484. ТПП РФ предлагает дополнить данный документ следующими, важным для частных охранных предприятий, подпунктами:
в) оказывающим охранные услуги в «грязной зоне» медицинской организации, сотрудникам охраны – 15 тыс. рублей в месяц».
г) оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, которые продолжают функционировать в обычном режиме, сотрудникам охраны – 10 тыс. рублей в месяц».
Письмо с перечисленными предложениями по поддержке сферы частных охранных услуг было направлено в адрес Минэкономразвития России.
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