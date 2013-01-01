ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»



На протяжении уже 5 лет ТПП РФ реализует уникальный проект «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» – анонимный независимый опрос предпринимателей о реальном состоянии дел с коррупцией в отношении бизнеса и власти в регионах России. Опрос проводится повсеместно, что позволяет получить серьезную репрезентативную выборку и составить точную картину настроений и оценки антикоррупционной политики в стране. 11 ноября запущен восьмой этап проекта, старт которого комментирует вице-президент палаты Елена Дыбова.

Коррупция в отношениях бизнеса и власти – одна из самых острых и сложных тем, которую предприниматели ставят на одно из первых мест среди препятствий, мешающих развитию бизнеса. Сегодня все чаще коррупционные действия совершаются в завуалированной форме: от банальных «конвертов» произошел переход к навязыванию платных товаров, работ или услуг сторонними организациями. Мы и наши партнеры периодически сталкиваемся с недобросовестными заказчиками и поставщиками как в госсекторе, так и в корпоративной среде. Для принятия тех или иных решений зачастую приходится стимулировать лиц, которые эти решения принимают. Меняя свои формы, коррупция продолжает быть серьезным барьером для развития экономики и влияет на жизнь каждого из нас.

С 2018 года проведение нашего антикоррупционного исследования закреплено в Национальном плане противодействия коррупции, поскольку его итоги явно демонстрируют какую роль играет коррупция в отношениях властных структур с бизнесом и как предпринимательские круги оценивают реализацию соответствующей государственной политики.

Традиционно опрос проводится дважды в год, но в этом году пандемия внесла свои коррективы: весной бизнес оказался в шоковом состоянии и проведение восьмого этапа было перенесено на ноябрь. Все мы видим и ощущаем на себе насколько сложной стала экономическая ситуация в стране. Мы знаем, что предпринимателей сейчас слишком многие опрашивают по разным повода. Но сейчас нужна максимальная активность для мобилизации и власти, и бизнес для создания прозрачной бизнес-среды. Несмотря на то, что голосование проходит анонимно, результаты будут использованы в конкретных решениях и Администрации Президента, и ответственных министерств. Поэтому мы призываем всех представителей бизнеса проголосовать, выразить свое мнение. Мы уверены - если ничего не делать, только говорить о том, что всё плохо - то ничего и не изменится. Нужно действовать».

ПРОЙДИТЕ ОПРОС ПО ССЫЛКЕ: https://biznes-barometr-korrupcii-8.testograf.ru/