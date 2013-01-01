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ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы

Янв 21
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

1. Первый полет воронежского самолета Ил-96-400М состоится в 2022 году. В настоящее время первый летный образец Ил-96-400М находится в цеху окончательной сборки. Согласно проекту, будет удлинен фюзеляж, улучшены системы и оборудование самолета, а также установлены более мощные двигатели. Летные испытания и первый полет планируются после завершения всех работ.

2. Cепаратор для изучения сверхтяжелых элементов готовят к вводу в эксплуатацию в Подмосковье. Газонаполненный сепаратор ядер отдачи DGFRS-III (Dubna Gas-Filled Recoil Separator) начнет работу в первой половине 2022 года. С его помощью ученые смогут изучить химические свойства сверхтяжелых элементов и ядерную спектроскопию тяжелейших нуклидов.

3. На Кубани завершили строительство крупной свинофермы. Ферма полного производственного цикла рассчитана на содержание 2400 свиноматок. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,61 млрд рублей. Планируется, что хозяйство будет производить до 60,3 тыс. поросят в год.

4. В Удмуртии построен новый общественно-досуговый центр. Центр расположен в с. Нылга Увинского района. Здание вмещает администрации села, опорный пункт полиции, администрацию Центра, библиотеку и кружковые комнаты по пению и декоративно-прикладному искусству, а также зрительный зал на 250 человек.

5. Производство комбикормов запустит сельхозкооператив в Забайкалье. Завод будет выпускать комбикорма, белково-витаминные и минеральные добавки для сельхозживотных, а также экструдированный корм, который относится к разряду "чистых" кормов нового поколения и изготавливается из зерна или зерносмеси. Стоимость проекта достигает 11,3 млн рублей.

6. В селе Камыши Курганской области завершено строительство второй очереди свинокомплекса. Комплекс включает репродуктор на 500 свиноматок, участки опороса и доращивания, а также два участка откорма. Руководство планирует приступить к завозу маточного поголовья в апреле текущего года. Стоимость строительства составила более 200 млн рублей.

7. В Тамбовской области построят вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский». В состав комплекса войдут 17 производственных отделений площадью 89 га с собственными рассадными помещениями. Автоматизированные системы управления микроклиматом, контроль динамики роста и состояния растений обеспечат высокую эффективность производства и стабильное качество продукции. Комплекс введут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

8. Новый завод по производству сухариков расширяет производство в Калининградской области. Завод ввели в эксплуатацию осенью прошлого года. Он выпускает десять наименований товара с разными вкусами и в разной фасовке. 18 сотрудников завода изготовляют 12-15 тыс. пачек сухариков в сутки. В будущем, на заводе откроют линии по производству гренок и хлеба, а количество сотрудников увеличат до 60 человек.

9. Строительство нового роботизированного животноводческого комплекса завершается в Вологодской области. Комплекс рассчитан на содержание 240 голов КРС и будет содержать молочный блок, два двора с беспривязным содержанием 120 коров каждый и доильное помещение, оборудованное роботами-доярами. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года.

10. Крупный тепличный комплекс будет возведен в Северной Осетии. Тепличный комплекс расположится на территории более 80 га. После выхода на полную проектную мощность, хозяйство будет производить порядка 34 тыс. тонн продукции в год. Ухаживать за выращиваемыми овощами будут 860 работников теплиц. В проект вложат 15 млрд рублей.

Фото: официальный сайт Минпромторга

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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10:53, 25.01 0 0
Эдита Анатольевна Охапкина:

Спасибо за то, что публикуете о достижениях в развитии страны. Если будет много публикаций, а еще лучше с фотографиями, то мы скорее построим очень светлое государство к которому захотят присоединиться и другие страны. Созидательные энергии уже во всю льются на Землюю Победит только тот, кто будет что-то строить, а не рушить. Успехов Вам.

 
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