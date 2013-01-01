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«Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС

Июл 19
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС


«Крыло», «крест», «стрела», «звезда», «молот», «пирамида» - все это фигуры высшего пилотажа и все эти фигуры мастерски выполняют пилоты авиационной группы Военно-космических сил России «Стрижи».

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» - это вторая эскадрилья Центра показа авиационной техники на авиабазе ВВС России «Кубинка». Официальным "Днем рождения" «Стрижей» считается 6 мая 1991 года, когда было принято решение сформировать авиагруппу на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка и включить в нее лучших пилотов подмосковной авиабазы Кубинка. В настоящее время пилоты группы выполняют одиночный и групповой пилотаж на истребителях многоцелевого предназначения МиГ-29, а Кубинка остается их основной базой.

Летчики подмосковного аэродрома Кубинка первыми в Советском Союзе освоили одиночный и групповой высший пилотаж на реактивных истребителях. Во время Парада Победы 1 мая 1946 года, они впервые прошли над Москвой в строю парадного расчета.

Но история Стрижей началась в 1950 году, когда был сформирован 234-й истребительный авиационный полк. Основной задачей нового полка стало проведение воздушной части парадов над столицей.

Первый Парад Победы, в котором приняли участие «Стрижи», прошел 1 мая 1951 года.

Тем не менее, уже с начала 1960-х годов пилоты группы стали выполнять одну из наиболее ответственных миссий - эскорт самолетов представителей иностранных государств, прибывающих в Москву, включая первых лиц и руководящий состав.

«Стрижи» эскортировали самолет, на борту которых находились первые советские космонавты.

Пилоты 234-ого гвардейского истребительного авиационного полка первыми в СССР стали, в 1983 году, летать на советских многоцелевых истребителях четвертого поколения МиГ-29. А уже в 1986 году новые советские машины были продемонстрированы заграничной публике, во время визита «Стрижей» на финскую авиабазу Риссала.

6 мая 1991 года группа впервые поднялась в воздух на машинах с оригинальной раскраской - белые фюзеляжи и ярко-синие кили, а под наплывами черные стрижи на красном фоне.

Сейчас группа демонстрирует как программы с большим количеством фигур высшего пилотажа, так и одиночные выступления. Комплекс демонстративных программ включает такие элементы, как «крыло», «крест», «стрела», «звезда», «молот», «пирамида», которые любители авиации смогут увидеть на знаменитом летном авиашоу МАКСа.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".



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