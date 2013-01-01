С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги
Ремонтники Карачаево-Черкесии завершили строительные работы по расширению автомобильных дорог с двух до четырех полос. Реконструкции подверглись некоторые пролеты федеральных трасс Р-217 «Кавказ» и А-165 «Лермонтов - Черкесск», а также зона подъезда к Черкесску от трассы Р-217 «Кавказ».
Так, на трассе А-165 ремонтники провели реконструкцию инженерных коммуникаций, произвели замену земляного полотна с последующим укреплением от стелы «Черкесск» до переезда через железнодорожные пути, и сделали новое двухслойное дорожное покрытие, причем нижняя часть состоит из крупнозернистого асфальтобетона, а верхнее покрытие произведено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Во время проведения строительных работ на трассе Р-217 оборудовали безопасные тротуары для прохода людей, возвели пешеходные и барьерные ограждения из металлоконструкций, провели необходимое освещение трассы, установили новые знаки дорожного движения и стойки со светофорами, обновили и нанесли новую дорожную разметку. После реконструкции проезжая часть расширилась до 14 метров, а полосы движения расширилась до 3,5 метра каждая. При этом были проведены работы по устройству железобетонных кюветов, по обновлению 11 труб пропускающих воду и строительству 16 новых очистных сооружений, а в водоохранной зоне реки Малый Зеленчук возведен водоотвод закрытого типа, длина которого составляет более 700 метров.
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