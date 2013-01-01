Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области



На Сахалине будет создан особый водородный кластер, компании-резиденты которого займутся производством, экспортом и научными разработками в сфере водородной и иной чистой энергетики. Проект реализуется в рамках Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

В ходе Дня открытых дверей Сахалинской области для инвесторов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый заместитель гендиректора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заключили соглашение о намерении создать на Сахалине особый водородный кластер. Контракт предполагает организацию сотрудничества в рамках реализации Энергетической стратегии России до 2035 года.

По условиям соглашения, в регионе будет построен водородно-производственный комплекс, который будет поставлять водород не только региональным потребителям, но и экспортировать его на мировые рынки. Также предполагается организация особого водородного парка, куда будут входить предприятия занятые в сфере чистой энергетики. А для того, чтобы подготовить необходимые карды и организовать обмен опытом с зарубежными партнерами, на базе Сахалинского государственного университета создадут специальный Центр компетенций.

По информации, предоставленной пресс-центром Губернатора и Правительства Сахалинской области, власти региона выражают крайнюю заинтересованность в развитии сферы производства водорода и чистой энергетики в регионе. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что реализация проекта имеет "стратегическое значение" и послужит экономическом развитию региона.