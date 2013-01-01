Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 АПР, 20:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 АПР, 20:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области

Апр 26
Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ
Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области


На Сахалине будет создан особый водородный кластер, компании-резиденты которого займутся производством, экспортом и научными разработками в сфере водородной и иной чистой энергетики. Проект реализуется в рамках Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

В ходе Дня открытых дверей Сахалинской области для инвесторов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый заместитель гендиректора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заключили соглашение о намерении создать на Сахалине особый водородный кластер. Контракт предполагает организацию сотрудничества в рамках реализации Энергетической стратегии России до 2035 года.

По условиям соглашения, в регионе будет построен водородно-производственный комплекс, который будет поставлять водород не только региональным потребителям, но и экспортировать его на мировые рынки. Также предполагается организация особого водородного парка, куда будут входить предприятия занятые в сфере чистой энергетики. А для того, чтобы подготовить необходимые карды и организовать обмен опытом с зарубежными партнерами, на базе Сахалинского государственного университета создадут специальный Центр компетенций.

По информации, предоставленной пресс-центром Губернатора и Правительства Сахалинской области, власти региона выражают крайнюю заинтересованность в развитии сферы производства водорода и чистой энергетики в регионе. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что реализация проекта имеет "стратегическое значение" и послужит экономическом развитию региона.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Сахалинская область:
11 Фев:
21 Янв:
29 Дек:
Дальневосточный федеральный округ:
21 Апр:
8 Апр:
30 Мар:
РОССИЯ:
26 Апр:
24 Апр:
23 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем

«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
Экономика 1

Россия опередила крупнейшие экономки по военным расходам в 2020 году

Россия опередила крупнейшие экономки по военным расходам в 2020 году
Экономика 4

Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину

Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину
Экономика 1

Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство

Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство
Экономика 5

Узнай, страна!

Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области

Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области

В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола

В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
Голикова «обязала» работодателей заплатить за выходные с 4 по 7 мая
Голикова «обязала» работодателей заплатить за выходные с 4 по 7 мая
17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
22 АПР, 20:00 Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области
«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
22 АПР, 13:29 Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области
22 АПР, 12:36 Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области
21 АПР, 21:03 Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области
21 АПР, 20:19 В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter