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Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии

Ноя 27
Республика Северная Осетия — Алания Северо-Кавказский федеральный округ
Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии


В Северной Осетии будет создан современный культурный кластер. Такое решение приняли власти республики при обсуждении реализации национального проекта «Культура». В рамках новой программы власти планируют наладить коммуникации с филиалами ведущих учреждений культуры нашей страны и создать новые театрально-образовательные и музейные комплексы в регионе.

Национальный проект «Культура» получил полную и всестороннюю реализацию в Северной Осетии. Так, в новую программу социально-экономического развития республики, общий объем средств на исполнение которой составляет более 16 млрд рублей, внесены и несколько объектов культурной сферы.

Среди них и реконструкция дома культуры «Комсомолец» в городе Алагир - административном центре Алагирского района, и строительство нового Центра культурного развития в с.Эльхотово Кировского района. И, что является наиболее приоритетным для властей республики, 4 культурных объекта в Беслане: реконструкция Дома культуры «Дворец молодежи», возведение новых художественной и музыкальной школ для детей, а также создание международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма «Беслан. Школа №1». Причем всю необходимую документацию по проектам завершат до конца текущего года.

Хотя в Северной Осети уже давно осуществляются мероприятия в рамках культурного развития региона, тем не менее существует и серьезная проблема - многие объекты культуры нуждаются в капительном ремонте или реконструкции. Особенно это касается дворцов культуры, расположенных в населенных пунктах с численность более 2 тыс. человек. Также в серьезной и дорогостоящей реконструкции нуждается один из главных театров региона - Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.Тхапсаева.



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