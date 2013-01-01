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Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане

Апр 1
Республика Татарстан Приволжский федеральный округ
Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане


В Татарстане открыли первую из трех молочных ферм крупного животноводческого комплекса. Новый коровник может вместить 3550 коров, а его производственная мощность составляет 100 тонн молока в сутки.

Компания «Северная Нива Татарстан», расположенная в Бугульминском районе Татарстана, ввела в эксплуатацию первую молочную ферму из трех, которые будут входить в крупный животноводческий комплекс. В новом комплексе смогут разместиться порядка 3550 коров, а его производительность достигнет 100 тонн молока в сутки. Руководство компании вложило более 11 млрд. рублей в строительство и оборудование комплекса.

Открытая ферма оснащена современным оборудованием, включая доильный комплекс «Карусель». Специальный комплекс для дойки коров состоит из круговой платформы на бетонном основании, на котором могут разместиться до 72 коров. Также для нужд фермы закуплены и введены в эксплуатацию специализированные программы по управлению стадом Dairy Comp 305 и управлению кормами WinMix, а всем животным на ферме присвоены идентификационные номера для более полного контроля за стадом.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, компания производит 19550 кг молока в сутки, а надой молока на одну корову составляет порядка 25 кг за сутки. Руководство закупает для новой фермы нетелей голштинской породы в Германии. Новый животноводческий комплекс будет способствовать экономическому росту всего юго-востока Татарстана, оказав положительное влияние на социальное и экономическое развитие сельских территорий.

 



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