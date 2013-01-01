Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель
Крымское озеро Старое, расположенное недалеко от города Красноперекопск, официально разрешат использовать как промышленный накопитель для ПАО «Бром».
По данным пресс-службы Министерства промышленной политики РК, на озеро выезжала специально созданная комиссия, во главе с министром промышленной политики Республики Крым Александром Тряновым. По итогам выезда, власти приняли решение оказать предприятию помощь в оформлении необходимых документов для того, чтобы исключить озеро Старое из реестра водных объектов России, что позволит ПАО «Бром» хранить в водоеме отработанное сырье и использовать его как промышленный накопитель на законных основаниях.
ПАО «Бром» является одним из крупнейших промышленных предприятий региона, а также самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений в СНГ и Восточной Европе. На предприятии трудятся более 500 человек, а выпускаемая компанией продукция составляет порядка 6% от доли мирового рынка. Запрет на использование оз. Старое может привести к остановке предприятия.
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