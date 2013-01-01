Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ФЕВ, 23:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 ФЕВ, 23:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель

Фев 19
Республика Крым Крымский федеральный округ
Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель


Крымское озеро Старое, расположенное недалеко от города Красноперекопск, официально разрешат использовать как промышленный накопитель для ПАО «Бром».

В настоящее время ПАО «Бром», являющееся самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений не только на территории СНГ, но и в Восточной Европе, использует озеро для закачивания концентрированной рапы и как промышленный накопитель обезбромленой рапы. Но задействование озера в промышленной цепи незаконно, в связи с тем, что водоем относится к водным объектам и внесен в государственный водный реестр. А по законодательству, водоем нельзя использовать для хранения сырья.

По данным пресс-службы Министерства промышленной политики РК, на озеро выезжала специально созданная комиссия, во главе с министром промышленной политики Республики Крым Александром Тряновым. По итогам выезда, власти приняли решение оказать предприятию помощь в оформлении необходимых документов для того, чтобы исключить озеро Старое из реестра водных объектов России, что позволит ПАО «Бром» хранить в водоеме отработанное сырье и использовать его как промышленный накопитель на законных основаниях.

ПАО «Бром» является одним из крупнейших промышленных предприятий региона, а также самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений в СНГ и Восточной Европе. На предприятии трудятся более 500 человек, а выпускаемая компанией продукция составляет порядка 6% от доли мирового рынка. Запрет на использование оз. Старое может привести к остановке предприятия.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Крым:
1 Фев:
19 Янв:
24 Дек:
Крымский федеральный округ:
9 Дек:
12 Ноя:
11 Ноя:
РОССИЯ:
18 Фев:
18 Фев:
18 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания
Политика

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку
Экономика 1

"Расписание" жизненных кризисов: можно ли подготовиться к ним?

Бизнес и психология 1

Льготная ипотека привела к росту цен на жилье. Набиуллина нашла способ исправить ситуацию

Льготная ипотека привела к росту цен на жилье. Набиуллина нашла способ исправить ситуацию
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель

Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель

Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи

Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

22:46 Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель
Эксперты предрекли новый мировой кризис из-за США
Эксперты предрекли новый мировой кризис из-за США
18 ФЕВ, 21:27 Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи
18 ФЕВ, 18:02 Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов
18 ФЕВ, 13:19 Калининград достоин звания столицы научного флота России Калининград достоин звания столицы научного флота России
17 ФЕВ, 14:56 Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
17 ФЕВ, 13:05 К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод
Минфин РФ готовит законопроект по пенсиям под грифом "секретно"
Минфин РФ готовит законопроект по пенсиям под грифом "секретно"
17 ФЕВ, 10:21 Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества
16 ФЕВ, 20:51 Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет
16 ФЕВ, 18:30 Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
16 ФЕВ, 00:01 Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter