Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель



Крымское озеро Старое, расположенное недалеко от города Красноперекопск, официально разрешат использовать как промышленный накопитель для ПАО «Бром».

В настоящее время ПАО «Бром», являющееся самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений не только на территории СНГ, но и в Восточной Европе, использует озеро для закачивания концентрированной рапы и как промышленный накопитель обезбромленой рапы. Но задействование озера в промышленной цепи незаконно, в связи с тем, что водоем относится к водным объектам и внесен в государственный водный реестр. А по законодательству, водоем нельзя использовать для хранения сырья.

По данным пресс-службы Министерства промышленной политики РК, на озеро выезжала специально созданная комиссия, во главе с министром промышленной политики Республики Крым Александром Тряновым. По итогам выезда, власти приняли решение оказать предприятию помощь в оформлении необходимых документов для того, чтобы исключить озеро Старое из реестра водных объектов России, что позволит ПАО «Бром» хранить в водоеме отработанное сырье и использовать его как промышленный накопитель на законных основаниях.

ПАО «Бром» является одним из крупнейших промышленных предприятий региона, а также самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений в СНГ и Восточной Европе. На предприятии трудятся более 500 человек, а выпускаемая компанией продукция составляет порядка 6% от доли мирового рынка. Запрет на использование оз. Старое может привести к остановке предприятия.