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Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Авг 18
Москва Центральный федеральный округ
Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные


Представители Общественной палаты выступили с предложением: закрыть в России все кальянные до конца текущего года. По их мнению, подобная мера поможет предотвратить распространение коронавируса в России. Владельцы кальянных в панике: деятельность заведений регулировали июльскими поправками к табачному закону. Теперь же бизнес в случае принятия поправок о запрете вообще рискует «кануть в лету».

Инициатором законопроекта выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев: свое предложение он сформулировал в письме главе Минздрава Михаилу Мурашко. Обосновывая идею о закрытии кальянных, Хамзаев напомнил, что в эксперты министерства ранее заявляли о том, что курение кальяна увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний. Это особенно актуально на фоне возможной «второй волны» COVID-19, которая рискует совпасть с сезонной заболеваемостью гриппом.

Вместе с этим законодательная норма, согласно которой в общепите запрещается курение кальянов, и без того должна вступить в силу с 31 октября. Однако общественнику этой меры показалось недостаточно, и он решил предложить ввести запрет на кальяны отдельным распоряжением Минздрава.

Если говорить о тех самых поправках к антитабачному закону, то в Госдуме их приняли в июле этого года. Суть в следующем: электронные сигареты, вейпы, кальяны, а также системы нагревания табака приравниваются к табачным изделиям и объединяются понятием «никотинсодержащая продукция». Таким образом, их запрещается использовать в общественных местах, вести продажу в интернете, в свободной форме выкладывать на витринах, а также рекламировать. Однако на летние веранды, посетители которых нередко заказывают кальяны, данный запрет не распространяется.

Комментируя эти изменения в разговоре с Газетой.ру, президент федерации рестораторов России Игорь Бухаров заявил, что такие меры серьезным образом могут отразиться на разных видах бизнеса. Конечно, в первую очередь это ударит по кафе и ресторанам, где кальян часто присутствует в меню.

«Безусловно, рестораны понесут серьезные убытки. Причем в России в большей степени – ни США, ни Европа в таких количествах кальяны не курят. Те же сигары не вызвали такого ажиотажа», — подчеркнул Бухаров.

Некоторое время назад автор законопроекта, председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя возмущение предпринимателей, заявлял, что кальянные никто не имеет права закрывать.

«Если кто-то хочет закрыться в помещении и курить кальян с друзьями, то никто не может этого запретить. Только надо учитывать, что кальян никогда не проходит такую процедуру дезинфекции, какую он требует. Поэтому если кто-то хочет рисковать своим здоровьем – пусть рискует», — подчеркивал чиновник.

Однако, по словам соучредительницы одного из омских кафе Ксении, из-за нового закона однозначно произойдут негативные изменения. Она пояснила, что кальяны существенно увеличивают сумму среднего чека, и для их заведения это около 20% оборота.

«Есть заведения, где эта цифра намного выше. Скорее всего, гостей станет меньше, ведь часть клиентов, особенно в ночное время, заказывали только чаи и кальян», — заключила предпринимательница. Добавив, что со вступлением закона в силу начнется бум теневых кафе-кальянных, которых и сейчас достаточно. Такая ситуация приведет к тому, что государство может лишиться миллиардов рублей налогов.


 
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