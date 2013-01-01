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Обед под вопросом: в России подорожали бизнес-ланчи

Авг 3
Москва Центральный федеральный округ
Обед под вопросом: в России подорожали бизнес-ланчи


Из-за пандемии стоимость бизнес-ланчей выросла на десять процентов. Многие компании так и не смогли вернуться к работе на прежнем уровне, что привело к общему снижению предложений, и, как следствие – подорожанию продуктов и росту цен. Значительная часть россиян и вовсе решила отказаться от питания в общепите из-за риска заболеть, что в свою очередь также отразилось на индустрии.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС, во втором квартале во многих российских регионах отмечается подорожание бизнес-ланчей до 10%. Стоимость комплексных обедов долго оставалась на стабильном уровне из-за серьезной конкуренции, однако за время пандемии ситуация изменилась. Большая часть заведений перестала работать в прежнем режиме, очень много сотрудников ушло на удаленный режим, что привело к резкому спаду спроса на бизнес-ланчи и дальнейшему росту цен.

Выяснилось, что больше всего комплексные обеды подорожали в Челябинске: на 10,2%. Далее идут Екатеринбург и Красноярск: на 8,8% и 8,7%. Не обошло подорожание Самару (+ 6,1%), Ростов-на-Дону (на 5,9% до 250 рублей) и Нижний Новгород (около 5,7% до 241 рубля).

Что касается крупнейших российских городов, то, например, в Санкт-Петербурге и Москве рост цен на обеды получился не таким заметным: увеличение цены в среднем доходило до 3,4% (примерно 225 рублей) и 1,9% (около 319 рублей).

Аналитики отмечают, что в общем темп роста количества заведений в России сократился: например, если в 2019 году в половине городов-миллионников динамика фиксировалась более чем на 10%, то в период с января по июнь 2020 года она сократилась в пять раз.

Хороший прирост продемонстрировали только Уфа (на 18,7%) и Омск (10,3%). Затем с серьезным отрывом следуют Санкт-Петербург (+7,3%), Казань (+5,9%) и Красноярск (+5,7%).

Тем не менее, тенденция на лицо: с одной стороны весьма заметно, что люди соскучились по ресторанам и любимым местам, а с другой – у многих заведений работа так и уходит в минус, клиенты не проявляют к ним интерес. По словам бренд-шефа кафе Miska&Chashka Александра Мухортова, есть места, куда вообще нельзя попасть, там сплошные очереди, а посадка только по записи. Но это касается, как правило, популярных заведений с хорошей кухней.

«Все зависит от локации, есть места, которые и до пандемии работали, скажем так, не очень хорошо, сейчас у них и все еще хуже», — резюмировал эксперт.


 
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