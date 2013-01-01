Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала
На установке комплексной подготовки газа 1С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе начала работу первая очередь дожимной компрессорной станции. Заработали семь отечественных газоперекачивающих машин мощностью 112 МВт.
Открытие новой дожимной компрессорной станции является завершающим этапом для первой очереди дожимного комплекса, созданного для добычи сырья на сеноманских залежах Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Теперь, комплекс может выйти на проектную мощность, заложенную при планировании работ.
В дальнейшем руководство компании собирается увеличивать темпы разработки месторождения, для чего будут создаваться вторая очередь дожимного комплекса для сеноманских залежей Заполярного и новый дожимный комплекс, включающий первую и вторую очереди, для валанжинских залежей нефтегазоконденсатного месторождения.
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