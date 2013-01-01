МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны



Традиционно, первые дни МАКСа посвящены бизнесу. С 20 июля в здании павильона "Конгресс Центр", где пройдет Деловая программа авиасалона, соберутся отечественные и зарубежные представители бизнес-сообщества, которые имеют отношение к авиационно-космической отрасли, а также первые лица высших структур государственной власти.

В рамках подготовленных организаторами конференций, круглых столов и семинаров, представители бизнеса смогут принять участие в обсуждении наиболее острых проблем отрасли. Ведь МАКС, являясь уникальной бизнес-площадкой, предоставляет возможность встретиться и пообщаться, как говорится, "лицом к лицу" с представителями федеральных и региональных властей, ТОР-менеджерами крупнейших отраслевых компаний и корпораций, а также ведущими экспертами мирового уровня.

Так, в этом году, участники Деловой программы обсудят новые направления развития и экономические модели в авиастроении и космонавтике, возможность выхода на новые рынки и формирования новых партнерских связей в аэрокосмической деятельности, расширение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, перспективы технологического развития аэрокосмической отрасли и многое другое.

МАКС - действительно наиболее значимое событие для авиационно-космической отрасли. Из года в год в рамках авиасалона заключаются крупнейшие контракты и соглашения, образуются новые партнерские связи и деловые контакты, происходит обмен опытом и новыми наработками, раскрываются перспективы развития участников рынка и потенциал молодых компаний, освещаются новые научно-технические разработки.

А вот некоторые цифры. Авиасалон МАКС-2019 посетили 578,8 тыс. человек, на своей площадке салон собрал 827 экспонентов, среди которых были 184 зарубежные компании из 33 стран. Деловая программа отметилась 170 мероприятиями, а ее научная часть включала 90 сессий. Салон посетили 143,5 тыс. специалистов и мировых экспертов в составе 120 делегаций. Во время проведения авиасалона было подписано соглашений на сумму более 559 млрд рублей.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".