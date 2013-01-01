Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда



В Липецкой области подвели итоги работы пчеловодства в 2020 году. В прошлом году работникам отрасли удалось добиться сбора 650 т меда. Причем большинство пчеловодов области представляют малый и средний бизнес и содержат личные подсобные хозяйства.

Во время заседания региональной общественной организации были подведены итоги работы пчеловодческой отрасли Липецкой области за 2020 год. Так, по данным пресс-службы Администрации региона, всего в области зарегистрировано 1955 пчеловодов, причем большинство из них представляют малый и средний бизнес и являются владельцами личных подсобных хозяйств. По состоянию на 1 января текущего года в области насчитывается порядка 30 тыс. пчелиных семей. Пчеловоды региона смогли собрать около 650 т меда

По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, одной из важных задач, которые стоят перед властями региона, является комплексное развитие пчеловодства и увеличение пчеловодческих хозяйств. Это послужит не только стабильному росту объемов производства нужной и полезной продукции пасек, но и окажет положительное влияние на сферу растениеводства. Ведь увеличение количества пчел напрямую влияет на опыление энтомофильных культур, приводя к увеличению урожаев и повышая питательные и вкусовые качества плодов.