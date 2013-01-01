Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане



Выполняя в основном заказы Минобороны РФ, завод «Стеклопакет» в Дагестане освоил новый вид продукции. Первые образцы прогулочных яхт уже успешно прошли тестовые испытания в открытом море. В регионе считают, что собственное производство яхт послужит стимулом для развития туристической отрасли на Каспии.

Завод уже изготовил две четырехметровые яхты и заканчивает работать над девятиметровой. В перспективе планируется расширить производство в этом направлении.

Сегодня предприятие занимает площадь 3,3 га и имеет достаточно производственных площадей и оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

На участках с источниками выбросов вредных веществ имеются газопылеочистные установки. На предприятии трудятся около 100 человек.

Предприятие занимается производством продукции серийного назначения: крупногабаритных изделий, стекло-пластиковых контейнеров, которые являются специальными комплектующими изделиями для военной техники, вооружения и используются в производстве зенитных авиационных и крылатых ракет.