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Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане

Окт 15
Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ
Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане


Выполняя в основном заказы Минобороны РФ, завод «Стеклопакет» в Дагестане освоил новый вид продукции. Первые образцы прогулочных яхт уже успешно прошли тестовые испытания в открытом море. В регионе считают, что собственное производство яхт послужит стимулом для развития туристической отрасли на Каспии.

Завод уже изготовил две четырехметровые яхты и заканчивает работать над девятиметровой. В перспективе планируется расширить производство в этом направлении.

Сегодня предприятие занимает площадь 3,3 га и имеет достаточно производственных площадей и оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

На участках с источниками выбросов вредных веществ имеются газопылеочистные установки. На предприятии трудятся около 100 человек.

Предприятие занимается производством продукции серийного назначения: крупногабаритных изделий, стекло-пластиковых контейнеров, которые являются специальными комплектующими изделиями для военной техники, вооружения и используются в производстве зенитных авиационных и крылатых ракет.



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