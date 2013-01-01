Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
Выполняя в основном заказы Минобороны РФ, завод «Стеклопакет» в Дагестане освоил новый вид продукции. Первые образцы прогулочных яхт уже успешно прошли тестовые испытания в открытом море. В регионе считают, что собственное производство яхт послужит стимулом для развития туристической отрасли на Каспии.
Сегодня предприятие занимает площадь 3,3 га и имеет достаточно производственных площадей и оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
На участках с источниками выбросов вредных веществ имеются газопылеочистные установки. На предприятии трудятся около 100 человек.
Предприятие занимается производством продукции серийного назначения: крупногабаритных изделий, стекло-пластиковых контейнеров, которые являются специальными комплектующими изделиями для военной техники, вооружения и используются в производстве зенитных авиационных и крылатых ракет.
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