«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию



Ведущее предприятие страны «Карельский окатыш» начинает модернизацию производства. Комбинат, занимающийся добычей и переработкой железной руды, вложит в программу модернизации 215 млн рублей.

Руководство ведущего предприятия России по добыче и переработке железной руды «Карельский окатыш», которое включено в состав ПАО «Северсталь», приняло решение о начале модернизации производства. Планируется, что в рамках программы будут автоматизированы многие производственные процессы и начнется серьезная работа по развитию сервисов коммуникации.

Так, во время программы модернизации планируется увеличить количество используемых комбинатом измерительных приборов, обновить имеющиеся на предприятии компьютеры, установить современные устройства бесперебойного питания на всех автоматических системах компании, что окажет влияние на работу систем в случае возникновения аварийной ситуации. А также руководство рассчитывает обеспечить бесперебойную связь на всех промышленных площадках и карьерах, для чего будет создана собственная корпоративная сеть стандарта LTE/5G и приобретены 9 базовых станций, антенны и радиоустройства.

Как сообщили на официальном интернет-портале Республики Карелия, программа модернизации пройдет на «Карельском окатыше» в 2021 году. Это повысит надежность работы комбината и даст возможность приступить к реализации новых интересных проектов. Руководство предприятия потратит на модернизацию производства порядка 215 млн рублей.