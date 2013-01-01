Калининград достоин звания столицы научного флота России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». В настоящее время корабль расположился у причалов калининградского рыбного порта на зимовку. Судно используется для проведения научных исследований и с началом мая отправится в новую арктическую экспедицию.
В настоящее время «Академик Мстислав Келдыш» расположился у причалов калининградского рыбного порта на зимовку, но уже в мае, по заданию Курчатовского института, судно отправится в Норвежское и Баренцево моря для проведения мониторинга ситуации в заливах у Новой земли, где затоплены радиоактивные отходы. После проведения исследовательской работы, судно планируют использовать в экспедиции дальневосточников, которые отправятся в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море к местам выброса метана.
Вместе с главой области судно посетила директор Музея мирового океана Светлана Сивкова. Она отметила, что Калининград по праву может стать столицей научного флота России. Ведь он является базой для крупнейших научных судов, таких, как «Академик Сергей Вавилов», «Академик Йоффе», «Профессор Штокманн» и «Академик Петров». Ее идею, как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, поддержал губернатор, напомнив, что в рамках реализации национального проекта «Наука», запланирована модернизация научных судов, которую вполне можно провести в Калининграде.
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