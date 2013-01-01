Калининград достоин звания столицы научного флота России



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». В настоящее время корабль расположился у причалов калининградского рыбного порта на зимовку. Судно используется для проведения научных исследований и с началом мая отправится в новую арктическую экспедицию.

Советское и российское научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш», водоизмещением 6300 тонн и длиной 122 метра, было построено в 1980 году. В январе судно отметило свое 40-летие. В 1987 году корабль переоборудовали в судно обеспечения подводных аппаратов «Мир», а с 2017 года судно используется при проведении комплексных исследований в акватории и в области шельфа Северного Ледовитого океана.

В настоящее время «Академик Мстислав Келдыш» расположился у причалов калининградского рыбного порта на зимовку, но уже в мае, по заданию Курчатовского института, судно отправится в Норвежское и Баренцево моря для проведения мониторинга ситуации в заливах у Новой земли, где затоплены радиоактивные отходы. После проведения исследовательской работы, судно планируют использовать в экспедиции дальневосточников, которые отправятся в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море к местам выброса метана.

Вместе с главой области судно посетила директор Музея мирового океана Светлана Сивкова. Она отметила, что Калининград по праву может стать столицей научного флота России. Ведь он является базой для крупнейших научных судов, таких, как «Академик Сергей Вавилов», «Академик Йоффе», «Профессор Штокманн» и «Академик Петров». Ее идею, как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, поддержал губернатор, напомнив, что в рамках реализации национального проекта «Наука», запланирована модернизация научных судов, которую вполне можно провести в Калининграде.