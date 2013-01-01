Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня



В Рязанской области продолжают работу ярмарки выходного дня. Во время работы ярмарочных площадок, на которых соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, жители и гости региона могут приобрести свежие и качественные продукты напрямую от производителей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Министерство промышленности и экономического развития региона сообщают, что в области продолжают работу ярмарки выходного дня, которые проходят еженедельно на специально отведенных для них площадках. При этом специалисты ведомств подчеркивают, что во время проведения ярмарочных торгов, организаторы и продавцы соблюдают все положенные санитарно-эпидемиологические требования.

Всего в области работают 275 ярмарочных площадок, на которых представляют свои товары 182 производителя региона. На ярмарках жители и гости области могут приобрести продукты питания как от крупных предприятий, так и от частных фермерских хозяйств.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, представленным на официальном сайте Правительства Рязанской области, только на прошедших 27 февраля ярмарках жителями региона было куплено 8,8 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 8,4 т молока и молочных продуктов, 5,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,5 т меда и продуктов пчеловодства, 2,2 т живой рыбы, 3,2 т картофеля, 3 т овощей, а также 8 т яблок и груш.