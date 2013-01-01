Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" представляет собой один из важнейших проектов АНО "Россия - страна возможностей", который поддерживает развитие системы социальных лифтов в России. Главными целями проекта являются возможность обеспечить инвалидам профессиональную ориентацию, мотивировать к получению образования, обеспечение более легкого трудоустройства и социально-культурной инклюзии в обществе.
На площадке, представленной не только для инвалидов, но и для школьников и родителей будущих абитуриентов, организовано проведение мастер-классов, конференций и конкурсов, будут показаны инклюзивные образовательные программы, представлены проекты по трудоустройству людей с инвалидностью и оборудованию для них специальных рабочих мест с учетом требований, необходимых для обеспечения доступной среды.
Представители Хабаровского края уже не первый раз будут принимать участие в Чемпионате. Так, в прошлом году, хабаровской сборной удалось завоевать 16 медалей и добиться второго места в конкурсе Лучший региональный центр развития движения "Абилимпикс". В этом году хабаровчане поборются за медали и титулы на 13 площадках общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
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