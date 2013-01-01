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Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях

Июн 2
ТПП РФ
Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях


Социальные коммуникации в настоящее время рассматриваются как драйвер развития всей экономики и инструмент построения качественного диалога общества и бизнеса. Именно в период локдауна социальная реклама стала трендом медиакоммуникационного рынка, считает члена Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы Елена Решетова.

Актуальность темы социальной рекламы и сложности, связанные с отсутствием конкретных критериев определения ее статуса, приводят все заинтересованные стороны к проведению регулярных встреч с участием представителей рекламных групп, рекламодателей, медиаплощадок и регулятора.

Считаю, что рассматривать эту тему необходимо в двух направлениях: законодательное регулирование социальных коммуникаций, а также саморегулирование и социальная ответственность индустрии с учётом трендов рынка и заинтересованности всех участников отрасли. Думаю, что в существующих условиях выработка специальных регламентов и критериев социальной рекламы должна осуществляться при помощи механизмов саморегулирования рекламной сферы - рассматривать эти вопросы на законодательном уровне пока еще довольно рано.

С учетом того, что в апреле 2021 года была принята поправка к закону «О рекламе», которая вводит обязательную 5% квоту на размещение социальной рекламы для интернет-площадок, необходимо как можно скорее разработать и внедрить единый регламент размещения социальной рекламы. Подобный реглмаент уже сформирован по инициативе АКАР совместно с Координационным советом по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате Российской Федерации. Этот проект направлен на борьбу с недобросовестными участниками рынка, которые используют социальную повестку в корыстных целях.

Однако ответственность за экологичное использование рекламы для решения общественных проблем несут не только производители контента, но также и медиаресурсы. Они могут отслеживать корректные сообщения, а также самостоятельно формировать и влиять на социальную повестку.

Интенсивное развитие цифровых коммуникаций требует оперативного подхода в решениях вопросов поддержки, саморегулирования и прозрачности работы отрасли для общества, бизнеса и государства.

Уверена, что консолидация стандартов и требований к социальной рекламе - логичный шаг для всей индустрии; при этом крайне важно включить в единый регламент размещения социальной рекламы положение по оценке ее эффективности.

2 Июн 2021, ТПП РФ


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