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Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»

Дек 14
ТПП РФ
Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»


Подведены итоги восьмого этапа специального проекта ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» - анонимного опроса предпринимателей о реальном состоянии дел с коррупцией в регионах России

На протяжении уже 5 лет ТПП РФ реализует свой уникальный проект «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» - анонимный независимый опрос предпринимателей о реальном состоянии дел с коррупцией в регионах России.

Опрос проводится повсеместно по всей стране, что позволяет получить серьезную репрезентативную выборку и составить очень точную картину антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в стране. 9 декабря завершился восьмой этап проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», итоги которого комментирует вице-президент палаты Елена Дыбова.

«Коррупция в бизнесе – одна из самых острых и сложных тем, препятствующих его развитию. Сегодня все чаще коррупционные действия совершаются в завуалированной форме: от банальных «конвертов» произошел переход к навязыванию платных товаров, работ или услуг сторонними организациями. Мы и наши партнеры периодически сталкиваемся с недобросовестными заказчиками как в госсекторе, так и в корпоративной среде. Для принятия тех или иных решений в отношении бизнеса приходится стимулировать лиц, которые эти решения принимают, и, кажется, что без этого дело не сдвинется с места. Меняя свои формы, коррупция продолжает быть серьезным барьером для развития экономики и влияет на жизнь каждого из нас.

В Международный день борьбы с коррупцией мы представили общественности итоги восьмого этапа проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», участие в котором приняли почти 43 тысячи предпринимателей. Основные результаты следующие: к сожалению, в 2020 году уменьшилось число предпринимателей, которые никогда не сталкивались с коррупцией; по сравнению с предыдущим этапом так ответило менее 27% участников опроса. Основной причиной распространения коррупции в России предприниматели считают алчность чиновников и должностных лиц – об этом заявил каждый третий респондент.

Впервые мы проанализировали, как по вопросам коррупции голосуют представители разных возрастных поколений: X (37-53 года), Y (21-36 лет), Z (9-20 лет). Для нас важно, чтобы ни одно поколение, которое приходят в бизнес, не было потеряно. На вопрос о предпринятых действиях в случае фактов коррупционных проявлений в отношении Вашей организации поколение Х будет подбирать альтернативные варианты решения проблем с использованием личных связей. Так ответил каждый четвертый респондент. А вот половина опрошенных поколения Y будет добиваться разрешения вопросов исключительно в рамках правового поля. Представители поколения Z в основной массе предпочтут сообщить о таких действиях в правоохранительные органы власти.

Лидером направлений наиболее коррумпированной деятельности стало получение лицензий, разрешений, справок. Впервые с началом опросов государственные и муниципальные закупки переместились с третьей на четвертую позицию, что подтверждает востребованность усилий по формированию прозрачных конкурентных торгов.

В этом году в соответствии с запросом ООН особое внимание в опросе было уделено осуществлению деятельности в период коронавируса. К сожалению, каждый пятый предприниматель был вынужден стимулировать должностных лиц для осуществления деятельности своего бизнеса в этот период путем передачи денежных средств, подарков или путем оказания встречных услуг. Столько же респондентов столкнулись с коррупционными проявлениями при получении государственной поддержки пострадавшим предприятиям.

Радует, что почти 70% предпринимателей не допускают возможностей заведомого нарушения антикоррупционных стандартов, даже если это принесет практическую пользу их бизнесу.

После каждого этапа опроса «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» у нас появляются законодательные инициативы. Для нас очень важно, чтобы экономика страны и условия ведения бизнеса были прозрачными, комфортными для того, чтобы предприниматели, развивая свое дело, вкладывая душу и средства, думали о том, как сделать свою компанию процветающей и создавали новые рабочие места. Важно, чтобы не было лишних притеснений и давления со стороны недобросовестных представителей органов власти. Создавать другую бизнес среду можно только вместе, ежедневно работая над конкурентностью, прозрачностью и открытостью всех бизнес-процессов».

14 Дек 2020, ТПП РФ


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