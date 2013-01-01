Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора



Роспотребнадзор обратился в Правительство России с ходатайством о переводе рекомендаций по организации работы предприятий и профилактике коронавирусной инфекции в статус санитарных правил. В случае нарушения этих норм предпринимателям грозит штраф в 200–500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Ведомство уже выпустило около 40 методических рекомендаций для организаций разного профиля. Как это повлияет на работу бизнеса – комментирует вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Введение в ранг обязательных мер профилактики повлечет за собой существенные расходы. Это дополнительные затраты денежных средств, времени, необходимость привлечения за отдельную плату сотрудников для их выполнения.

Экспресс-опрос предпринимателей, проведенный ТПП РФ, выявил негативная оценку бизнеса на данную неоправданную, по их мнению, меру. Предприниматели видят определенные угрозы для своей дальнейшей деятельности и считают, что вводя дополнительные меры предосторожности и огромные штрафы за их неисполнение, усиливается вероятность банкротства предпринимателей, работающих в сложных экономических реалиях. Население должно понимать, что меры предосторожности им необходимы для сохранения жизни и здоровья, и для этого нужна ежедневная пропаганда средств массовой информации, органов власти. Огромные штрафы и большое количество сводов правил больше похоже на отъем денежных средств у предприятий и перекладывание ответственности на бизнес. Предприниматели не должны нести ответственность за посетителей и клиентов, которые отказываются соблюдать меры предосторожности.

Например, расходы небольшого ресторана на соблюдение санитарных требований составляют свыше 240 тысяч рублей в месяц. По мнению представителей ресторанного бизнеса, которые сейчас и так несут серьезные убытки, обязательность по исполнению всех требований еще больше усугубит ситуацию.

Закрепление рекомендаций в виде санитарных правил увеличит административную (например, ведение различных журналов и отчетности о соблюдении требований) и финансовую нагрузку на бизнес. Кроме того, однозначно возрастет количество проверяющих органов, проверок и выписанных в итоге штрафов. Большинство предпринимателей видят в этом, прежде всего, рычаг для коррупции со стороны представителей проверяющих органов.

Если все же требования станут обязательными к исполнению, то их содержание должно быть пересмотрено с участием бизнеса. Необходимо убрать требование про соблюдение дистанции в 1,5 метра – у многих предприятий такой возможности нет, а перевести на удаленную работу всех сотрудников невозможно. Необходимо убрать требование про обязательное тестирование 10% персонала на предприятиях, имеющих более 100 сотрудников – это серьезные дополнительные ежемесячные расходы, а при условии, что достоверность тестов составляет 30 – 40%, их приходится проводить несколько раз.

В этом случае, с точки зрения предпринимателей, государство должно субсидировать расходы бизнеса по исполнению обязательных требований (без каких-либо ограничений по отраслям и видам деятельности), при этом размер субсидий может зависеть от размера бизнеса.

Новые санитарно-эпидемиологические правила целесообразно рассматривать как временные, направленные именно на организацию работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения инфекций, вводимые только особым распоряжением при объявлении, например, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме риска распространения новой коронавирусной инфекции возможно возникновение и других эпидемий, в этом случае подобный механизм позволит быстро отреагировать на изменяющуюся ситуацию без дополнительных требований к населению и бизнесу в «мирное» время.