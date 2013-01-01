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Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ

Мар 26
ТПП РФ
Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ

Участники пресс-конференции, которая на днях состоялась в Москве, рассказали представителям СМИ о правовых и экономических взаимоотношениях в жилищной сфере между собственниками, управляющими и поставщиками коммунальных ресурсов.
Во встрече с прессой прнияли участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, д.ю.н., профессор Андрей Широков, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, заместитель председателя Союза юристов Москвы, д.ю.н., профессор Александр Толмачев, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и Городская среда» Дмитрий Гордеев, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н. Сусана Киракосян.
В ходе пресс-конференции был дан анализ правовой структуры жилищных отношений в действующем российском законодательстве; оценка дисбаланса прав, обязанностей и ответственности между собственниками жилья, жилищными объединениями, управляющими жильем, поставщиками коммунальных ресурсов, финансовыми посредниками; роли прямых договоров в достижении полной оплаты за коммунальные услуги, проблем их применения; предложены необходимые шаги по устранению правовых, структурных, экономических противоречий и диспропорций в жилищно-коммунальном регулировании.
Подробнее: https://tpprf.video/actual/news/6863/

26 Мар 2021, ТПП РФ


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